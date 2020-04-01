2 апреля четверг
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 0/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Что внутри обсерватора, куда свозят туристов
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 0/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Поезд следовал из Новосибирска на станцию Чулымская

Поезд следовал из Новосибирска на станцию Чулымская

Вечером в среду, 1 апреля, в Ленинском районе Новосибирска электропоезд сбил человека, который скончался от полученных травм.

— На данный момент известно, что электропоезд, который следовал из Новосибирска на станцию Чулымская, сбил неизвестного мужчину. Это произошло на перегоне между остановочной платформой Жилмассив и Новосибирск-Западный, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе УТ МВД по Новосибирской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157–00–00.

В январе электричка сбила подростка, который шёл по железнодорожным путям в Первомайском районе.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

сбила электричка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!