Вечером в среду, 1 апреля, в Ленинском районе Новосибирска электропоезд сбил человека, который скончался от полученных травм.

— На данный момент известно, что электропоезд, который следовал из Новосибирска на станцию Чулымская, сбил неизвестного мужчину. Это произошло на перегоне между остановочной платформой Жилмассив и Новосибирск-Западный, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе УТ МВД по Новосибирской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

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