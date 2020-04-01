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Решение о продлении нерабочих дней еще не принято

Решение о продлении нерабочих дней еще не принято

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить нерабочие дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Это объясняется тем, что период инкубации для вируса — 14 дней.

— Период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше, — отметила Попова.

На сегодняшний день в России насчитывается 2777 пациентов с коронавирусом. За последние сутки было выявлено 440 случаев заболевания.

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коронавирус
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