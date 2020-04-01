Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить нерабочие дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Это объясняется тем, что период инкубации для вируса — 14 дней.

— Период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше, — отметила Попова.

На сегодняшний день в России насчитывается 2777 пациентов с коронавирусом. За последние сутки было выявлено 440 случаев заболевания.

