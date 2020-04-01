Подозрительно много пёсиков на улицах Новосибирска — вот 16 доказательств

Вечером 31 марта в Новосибирске ужесточили карантинные меры из-за угрозы распространения коронавируса — теперь выходить на улицу можно только в магазин, аптеку, на работу и с работы (определённые категории профессий) и вынести мусор. Для тех, кто держит дома собаку, есть ещё одна возможность побывать на свежем воздухе.



Питомца можно выгуливать рядом с домом (не дальше 100 метров от места проживания). Многие пренебрегают этим правилом и даже злоупотребляют им. И, по наблюдениям журналистов НГС, утром и днем 1 апреля на улица города стало подозрительно много собачников. Впрочем, возможно, раньше мы просто не обращали на них внимания. Давайте отвлечемся от печальных цифр и посмотрим на чудесных пёсиков.