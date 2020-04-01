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Подозрительно много пёсиков на улицах Новосибирска — вот 16 доказательств

Обещаем: в этом злободневном фоторепортаже только пёсики и никакого коронавируса (почти)

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Выгул собаки — отличная возможность законно побывать на улице

Выгул собаки — отличная возможность законно побывать на улице

Вечером 31 марта в Новосибирске ужесточили карантинные меры из-за угрозы распространения коронавируса — теперь выходить на улицу можно только в магазин, аптеку, на работу и с работы (определённые категории профессий) и вынести мусор. Для тех, кто держит дома собаку, есть ещё одна возможность побывать на свежем воздухе.

Питомца можно выгуливать рядом с домом (не дальше 100 метров от места проживания). Многие пренебрегают этим правилом и даже злоупотребляют им. И, по наблюдениям журналистов НГС, утром и днем 1 апреля на улица города стало подозрительно много собачников. Впрочем, возможно, раньше мы просто не обращали на них внимания. Давайте отвлечемся от печальных цифр и посмотрим на чудесных пёсиков.

Хочешь, не хочешь, а с самого утра с собакой нужно погулять

Хочешь, не хочешь, а с самого утра с собакой нужно погулять

Скоро сугробов не останется

Скоро сугробов не останется

У школьников сейчас каникулы, так что выгул собак лег и на них

У школьников сейчас каникулы, так что выгул собак лег и на них

Радует, что некоторых собаководов беспокоит собственная безопасность — даже на прогулку с собакой они надевают маску

Радует, что некоторых собаководов беспокоит собственная безопасность — даже на прогулку с собакой они надевают маску

Сразу видно, кто тут хороший мальчик

Сразу видно, кто тут хороший мальчик

По указу губернатора с собакой можно гулять хоть сколько (главное — не забредать слишком далеко от дома)

По указу губернатора с собакой можно гулять хоть сколько (главное — не забредать слишком далеко от дома)

Гулять с собакой можно, но в 100 метрах от дома и точно не в парке

Гулять с собакой можно, но в 100 метрах от дома и точно не в парке

Многие горожане вышли сегодгня на прогулку с питомцами

Многие горожане вышли сегодгня на прогулку с питомцами

Очень много собак на улицах. Возможно, они стали так заметны из-за малого количества людей

Очень много собак на улицах. Возможно, они стали так заметны из-за малого количества людей

У новосибирцев очень разные собаки, но все они милые!

У новосибирцев очень разные собаки, но все они милые!

Многие не забывают о комфорте питомцев&nbsp;

Многие не забывают о комфорте питомцев 

Бездомные собаки наслаждаются солнышком

Бездомные собаки наслаждаются солнышком

Погода, правда, замечательная, но лучше остаться дома

Погода, правда, замечательная, но лучше остаться дома

Неожиданная встреча

Неожиданная встреча

Ещё один юный специалист по выгулу собак

Ещё один юный специалист по выгулу собак

На внеочередном заседании Правительства Новосибирской области, которое состоялось 31 марта, губернатор Андрей Травников сообщил об ужесточении карантинных мер в регионе. Мы вели онлайн с его выступления.

НГС опубликовал постановление губернатора — посмотреть его можно тут.

Также кратно объясняем, что запрещено новосибирцам до 5 апреля.

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карантин в Новосибирскеживотныесобаки
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