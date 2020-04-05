Как не убить друг друга на изоляции? Спасаем вместе с психологом свою семью от ссор, скандалов и развода

Все молодые пары в начале отношений, как правило, очень любят проводить время вместе. Рабочие дни кажутся бесконечными, а красные светофоры и пробки по дороге домой — совершенно упрямыми от того, что не понимают, как сильно сейчас хочется провести эти минуты с близким человеком. В этот период совершенно не встает вопрос о совместных занятиях, ведь каждый момент наполнен узнаванием друг друга.



Со временем отношения наполняются разными красками, событиями, сложностями. Семью объединяют умение слышать друг друга, договариваться и идти на компромиссы, желание развиваться вместе и, конечно, наличие общих интересов. Именно с отсутствием этих важных составляющих сталкиваются люди как в обычной жизни, так и в условиях вынужденной изоляции. В карантине обостряются все самые тонкие и нарушенные места в семье.



И, вместе с тем, это уникальный шанс провести диагностику внутрисемейных процессов и дать второе дыхание любым отношениям.



Что же делать семьям в этот период?



Ничто так не сближает людей, как общее дело — это могут быть совместные традиции, но обязательно теплые и радующие каждого. Например, совместные приемы пищи, совместные вечерние игры, книги, семейные просмотры фильмов. Так или иначе, если это являлось частью семьи с самого ее зарождения, то обязательно несет собой не рутинную привычку, а добрые эмоции. А в период карантина поможет пройти этот этап легко и даже сплотить семью еще больше.