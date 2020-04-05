Как не убить друг друга на изоляции? Спасаем вместе с психологом свою семью от ссор, скандалов и развода

На работу можно только некоторым, на улицу разрешено выходить только при крайней необходимости. За спиной — первая неделя карантина и самоизоляции, впереди — еще минимум четыре (до 30 апреля). Как вытерпеть заключение в четырех стенах, когда 24 часа в сутки необходимо находиться рядом с другими, пусть и родными-любимыми, людьми? Всего несколько дней прошло, а супруга уже немного подбешивает, ребёнок и вовсе оказался жутким непоседой... Так и до развода недалеко. Кажется, карантин — это время, которое нам дали не только для купирования пандемии, но еще и для работы над отношениями. Психолог Мария Семочкина рассказала пару простых правил для тех, кто боится загубить отношения в изоляции.
Все молодые пары в начале отношений, как правило, очень любят проводить время вместе. Рабочие дни кажутся бесконечными, а красные светофоры и пробки по дороге домой — совершенно упрямыми от того, что не понимают, как сильно сейчас хочется провести эти минуты с близким человеком. В этот период совершенно не встает вопрос о совместных занятиях, ведь каждый момент наполнен узнаванием друг друга.
Со временем отношения наполняются разными красками, событиями, сложностями. Семью объединяют умение слышать друг друга, договариваться и идти на компромиссы, желание развиваться вместе и, конечно, наличие общих интересов. Именно с отсутствием этих важных составляющих сталкиваются люди как в обычной жизни, так и в условиях вынужденной изоляции. В карантине обостряются все самые тонкие и нарушенные места в семье.
И, вместе с тем, это уникальный шанс провести диагностику внутрисемейных процессов и дать второе дыхание любым отношениям.
Что же делать семьям в этот период?
Ничто так не сближает людей, как общее дело — это могут быть совместные традиции, но обязательно теплые и радующие каждого. Например, совместные приемы пищи, совместные вечерние игры, книги, семейные просмотры фильмов. Так или иначе, если это являлось частью семьи с самого ее зарождения, то обязательно несет собой не рутинную привычку, а добрые эмоции. А в период карантина поможет пройти этот этап легко и даже сплотить семью еще больше.
Сложнее говорить о семьях, которые еще раньше потеряли общую нить общения и то, что объединяет на уровне чувств. Раньше это легко было скрывать в привычном рабочем ритме — любые поведенческие отклонения можно списать на проблемы на работе или банальную усталость.
Трудности во взаимоотношениях между членами семьи начинаются, когда общение превращается в нечто формальное
Вынужденная изоляция и необходимость постоянно быть на одной территории дает возможность семьям почувствовать и понять, где их слабые места. И это отличная возможность остановиться и задать новый вектор семейным отношениям. Важно, чтобы возникшее понимание проблем и желание все исправить было у всех членов семьи.
Я — интроверт, супруг — экстраверт. Что делать?
Если в семье нет нарушения границ и есть общие интересы, то вероятно вопрос о том, как провести время вместе, имея те или иные личностные черты, не составит особой сложности.
Текущая ситуация показывает особенности ваших взаимоотношений, ничего нового. Первым делом стоит взглянуть на свои отношения до изоляции. Как жили и дополняли друг друга экстраверты и интроверты вашей семьи? Что происходило во время отдыха и совместных выходных?
Какими бы разными ни были члены семьи, важно чувствовать потребности друг друга и учиться о них говорить
Если хочется побыть в уединении и почитать книгу, то не стоит с раздражением участвовать в массовом веселье через внутреннее сопротивление. Просто спокойно скажите об этом и вместе выберите другое время для активной деятельности. Направить силы вашего экстраверта всегда можно в другое продуктивное русло, будь то игра с детьми или помощь по дому, которой достаточно в любой семье.
Мой ребенок ушел на каникулы. Чем его занять?
Здорово, когда вся семья ведет активный образ жизни, такому примеру учатся и дети. В рамках вынужденной изоляции ребенок остается без привычного ритма жизни, что может повлиять на его настроение.
Отличным примером, как можно провести время дома, являются сами родители. Безусловно, если каждый из членов семьи расходится по своим комнатам и заполняет день гаджетами, просмотром телевизора или только удаленной работой, то ребенок остается с самим собой и ищет собственные пути увлечь себя. И уйти от скуки, конечно, проще всего в виртуальном общении, тем более, если эту же модель поведения транслируют и взрослые.
Не нужно слишком жестко привлекать ребенка к совместной деятельности
Просто займитесь чем-нибудь с любимым человеком. И если вам будет на самом деле интересно, ребенок обязательно к вам присоединится. Кстати, это отличный период, чтобы просто разговаривать, учиться мечтать вместе.
Начните с себя
Если к вам пришло осознание, что семья все-таки теряет самое главное, а так хочется уютного и теплого пространства, то начните с себя. Наполните себя изнутри воспоминаниями, пробудите в себе безоценочную любовь к своим близким, вспомните, что именно вам хочется сделать здесь и сейчас, чтобы внутри стало гармонично и спокойно.
Возможно, вы пересмотрите старые семейные фотоальбомы или видео главных событий жизни ребенка. Может быть, решите создать генограмму и вспомнить интересные вещи из жизни ваших предков. Отличным решением, с точки зрения психологии, будет написать книгу о своей семье. Или, может, вы создадите новые кулинарные шедевры, займетесь творчеством или изучением тех собственных интересов, на которые никак ранее не хватало времени.
Не заставляйте всех вокруг действовать по вашим правилам, а наполняйте себя, и вскоре вы удивитесь от того, что к вашей энергии подтянулись и другие родные люди. Важно помнить, что семья — это единая система, где любые изменения одного человека так или иначе приводят к изменениям всей системы в целом. Узнавая себя, вы даете прекрасный пример своим близким.
Карантин — возможность просто быть рядом
Люди так редко разговаривают и при этом смотрят в глаза, еще реже обнимают друг друга так, чтобы долго и никуда не убегать по важным делам. Там, где есть любовь и поддержка, очень мало места остается для стресса. А, как известно, именно психологическое состояние может повлиять на общее самочувствие и подверженность любым заболевания в целом.
А как поменялись ваши отношения в изоляции?
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