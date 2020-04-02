В новосибирском автобусе № 4 (Полевая — Криводановский карьер) пассажиров стали просить рассчитаться наличными — экипаж автобуса объяснял это тем, что нет денег на топливо и не работают терминалы.



— Я ехала в этом автобусе в понедельник. Рядом стоящую женщину попросили рассчитаться наличкой, — рассказала пассажирка автобуса Екатерина. — Сказали, что из-за карантина не работает терминал, поэтому по карте рассчитываться нельзя, только наличными. Стало очень смешно.

Но в итоге женщина рассчиталась наличными. О том, что на маршруте не принимают карты, сообщила ещё одна пассажирка, которая ехала на автобусе № 4 30 марта.