В новосибирском автобусе № 4 (Полевая — Криводановский карьер) пассажиров стали просить рассчитаться наличными — экипаж автобуса объяснял это тем, что нет денег на топливо и не работают терминалы.
— Я ехала в этом автобусе в понедельник. Рядом стоящую женщину попросили рассчитаться наличкой, — рассказала пассажирка автобуса Екатерина. — Сказали, что из-за карантина не работает терминал, поэтому по карте рассчитываться нельзя, только наличными. Стало очень смешно.
Но в итоге женщина рассчиталась наличными. О том, что на маршруте не принимают карты, сообщила ещё одна пассажирка, которая ехала на автобусе № 4 30 марта.
— Объяснили тем, что нечем заправляться. Что народу нет, нет наличных денег, — рассказала пассажирка Виктория. — Я рассчиталась наличными, как попросили — мне всё равно.
В компании «Автоальянс», обслуживающей автобусный маршрут № 4, называли действия экипажа нарушением, так как никаких указаний отменять карты не было.
— В первый раз слышу об этом. Картами можно рассчитываться, — рассказал представитель «Автоальянса» Бекха Кимсанов.
По его словам, с начала недели в транспорте практически нет народу и иногда действительно не хватает денег, чтобы заправиться дизельным топливом.Тем не менее, оплату транспортными картами никто не отменял.
— Если не будут принимать карты, запишите номер автобуса и позвоните по номеру диспетчерской, который висит в каждом автобусе. Мы будем принимать меры, — рекомендовал он.
31 марта в Новосибирске ввели карантинные меры — жителям разрешили выходить на улицу только в исключительных случаях. С начала недели общественный транспорт перевели в режим работы выходного дня.