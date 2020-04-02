Антон Лучанский родился в Новосибирске в 1974 году. Он поступил в НГПУ, где изучал историю мировой культуры. После окончания вуза сменил несколько профессий и в 90-х годах начал работать в телекомпании НТН-4. В 2008 году перешёл в ВГТРК «Новосибирск». В городе он был известен как создатель великолепных документальных фильмов и как принципиальный общественник, защищающий исторический облик улицы Богдана Хмельницкого.



— Он очень близко к сердцу принимал всё, что происходило вокруг. И не стеснялся своих переживаний, оценивая изменения в облике Новосибирска. Всегда вставал на защиту города как журналист, как человек. Искренний, образованный, ироничный, интеллигентный. Его уважали и любили в редакции. Шутили, что Лучанский — наш Луч, наше солнце. Он таким и был — светлым, добрым и надёжным, — пишут на сайте ВГТРК.



Вот уже два дня в соцсетях новосибирцы делятся воспоминаниями об Антоне.