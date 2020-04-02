В Новосибирске 30 марта трагически погиб известный тележурналист Антон Лучанский. Он вышел из трамвая в 21:40 — и буквально через несколько секунд его сбил автомобиль
«Мерседес-Бенц Е200». На водителя уже возбуждено уголовное дело, а коллеги и друзья Антона все эти дни с теплотой вспоминают — каким человеком он был и как много хороших дел успел сделать. В архиве редакции НГС также немало кадров с Антоном Лучанским. Сегодня, в день прощания с ним, мы решили вспомнить нашего коллегу и дать возможность высказаться тем, кто его очень хорошо знал.
Антон Лучанский родился в Новосибирске в 1974 году. Он поступил в НГПУ, где изучал историю мировой культуры. После окончания вуза сменил несколько профессий и в 90-х годах начал работать в телекомпании НТН-4. В 2008 году перешёл в ВГТРК «Новосибирск». В городе он был известен как создатель великолепных документальных фильмов и как принципиальный общественник, защищающий исторический облик улицы Богдана Хмельницкого.
— Он очень близко к сердцу принимал всё, что происходило вокруг. И не стеснялся своих переживаний, оценивая изменения в облике Новосибирска. Всегда вставал на защиту города как журналист, как человек. Искренний, образованный, ироничный, интеллигентный. Его уважали и любили в редакции. Шутили, что Лучанский — наш Луч, наше солнце. Он таким и был — светлым, добрым и надёжным, — пишут на сайте ВГТРК.
Вот уже два дня в соцсетях новосибирцы делятся воспоминаниями об Антоне.
— Мы давно знакомы с Антоном, с тех пор как я начала заниматься журналистикой. Он всегда поддерживал, интересовался важными темами, которые и мне были интересны. Последний раз мы общались, когда в конце прошлого года он позвал меня на эфир ток-шоу, которое было в том числе посвящено эпидемии ВИЧ. И это было очень важно. И если говорить о нём как о человеке, то он всегда был ужасно добрым и красивым. То, что случилось, было безумной новостью, в которую не хочется верить до сих пор. Это был один из лучших журналистов на новосибирском телевидении и очень хороший человек, — говорит журналист «Тайги.Инфо» Рита Логинова.
— Мы с ним работали долгое время в «Вестях». Коллеги и друзья всегда называли его Луч, потому что он Лучанский и, в принципе, это ему удивительно шло. Он был очень светлым человеком. И улыбка, и глаза у него были такие лучистые. Был очень добрым и мягким и в то же время очень глубоким и мудрым человеком. Он мог пошутить и над собой. Было очень приятно с ним общаться. Есть такие люди, которых все любят. Антон был как раз таким редким человеком. Ни разу не слышала о нём ни от кого плохого слова, — рассказывает руководитель Новосибирского отделения благотворительного фонда «Русфонд» Екатерина Кузнецова.
— Я его с молодых лет знаю, ещё с НТН-4. Пересекались, здоровались. Мы ближе сошлись, когда я вернулся из Тюмени и начал заниматься домом с часами. Он один из первых из журналистов, который на меня тогда вышел. И мы много достаточно спорили. Он был более спокойный, а мне хотелось быстрее шашкой помахать. Потом пересекались по Богдана Хмельницкого, когда произошла ситуация с клубом «Отдых». Я не был ему приятелем. Но Антон был просто дорогим мне человеком, которому я доверял и верил. Очень хороший и порядочный человек, который не стремился из себя что-то изображать. Надёжный и принципиальный. Сама история гибели ужасна. Всё это очень трагично, — говорит общественник Олег Викторович.
— Мы с Антоном познакомились в 2003 году, когда я, будучи молодым журналистом, пришёл в телекомпанию НТН-4, а Антон уже был одним из её ведущих сотрудников, одним из лиц канала и, наверное, душой канала. Он мне запомнился своей обаятельной улыбкой. Он постоянно был позитивен, от него исходила теплота. Он был высокопрофессиональным ведущим и хорошим репортёром. Позже, работая в ВГТРК, он проявил себя как создатель документальных фильмов. Человек, о котором никто не смог бы сказать плохого слова. В то же время при всей своей жизненной доброте — это был человек вполне себе стойких убеждений. Антон имел всегда своё мнение по любому вопросу, мог отстаивать свою позицию и стоял на страже интересов простого человека. Позже он стал заниматься и общественной деятельностью по сохранению исторического облика улицы Богдана Хмельницкого и тоже себя очень ярко проявил. Конечно, непривычно осознавать, что больше мы такого человека не увидим и не услышим, — говорит заместитель главы Первомайского района Артём Роговский.
Антон Лучанский часто попадал на репортажах и в объектив нашего фотографа Густаво Зырянова. Публикуем серию его снимков.
Прощание с Антоном Лучанским будет сегодня, 2 апреля, в зале № 1 судмедэкспертизы по адресу: Немировича-Данченко, 134, с 13.30 до 15.00. В связи с ситуацией в городе, к сожалению, на прощание будут запускать не более 10 человек одновременно.
Редакция НГС выражает родным и близким Антона Лучанского соболезнования.