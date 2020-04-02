Из-за объявленного в Новосибирской области запрета на выход из дома без необходимости в связи с угрозой распространения коронавируса читатели НГС стали спрашивать, как им действовать в той или иной ситуации.

В этом материале рассказываем, как быть тем новосибирцам, которые ухаживают за лежачими больными, а также как быть пожилым и маломобильным людям.

Куда обращаться, если возникает вопрос о помощи



Если у вас возникают вопросы, вы можете обратиться в оперативный штаб по ситуации с коронавирусом по телефону 112. Или по номеру горячей линии Городской социальной справочной службы: 375–87–87.

