Из-за объявленного в Новосибирской области запрета на выход из дома без необходимости в связи с угрозой распространения коронавируса читатели НГС стали спрашивать, как им действовать в той или иной ситуации.
В этом материале рассказываем, как быть тем новосибирцам, которые ухаживают за лежачими больными, а также как быть пожилым и маломобильным людям.
Куда обращаться, если возникает вопрос о помощи
Если у вас возникают вопросы, вы можете обратиться в оперативный штаб по ситуации с коронавирусом по телефону 112. Или по номеру горячей линии Городской социальной справочной службы: 375–87–87.
Как родственник может помочь лежачему больному
— Этот вопрос сейчас открытый, потому что постановление вышло, а разъяснений по этому поводу нет. В постановлении сказано не покидать места проживания далее, чем на 100 метров, за исключением случаев обращения за экстренной неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Это можно расценивать как случай прямой угрозы жизни и здоровью. Но мы сейчас затрудняемся ответить. Разъяснений по этому вопросу пока нет. Самая главная опасность состоит в том, что вы можете заразить своего родственника. Как только человек выходит на улицу, то он становится потенциальным переносчиком коронавирусной инфекции. Сам человек может быть здоров, но при этом он может её где-то подхватить, — ответили корреспонденту НГС на горячей линии Городской социальной справочной службы.
Самый подходящий вариант на данный момент — забрать к себе родственника или организовать так, чтобы кто-то из родственников жил и ухаживал за лежачим человеком.
— Желательно жить с лежачим больным, чтобы не ходить каждый день по улице и не разносить инфекцию. Ведь можно заразить не только своего родственника, но и других людей. Нам нужно принять все меры для нераспространения инфекции, — отметили на горячей линии Городской социальной справочной службы.
Кто ещё может помочь таким людям
Все комплексные центры социальной службы работают в штатном режиме. В сложившейся обстановке сотрудники социальных служб передвигаются по городу при наличии соответствующих справок.
В случае, если к лежачему больному приходит частное лицо, ему необходимо иметь при себе договор, подтверждающий факт трудоустройства.
Также для помощи пожилым и маломобильным людям работает оперативный волонтёрский штаб помощи.
Если пожилым людям требуется помощь в покупке продуктов и лекарств, они могут позвонить по телефону горячей линии Городской социальной справочной службы: 375–87–87. Сотрудники колл-центра перенаправят полученный запрос в штаб волонтёров. Волонтёрские группы разделены по районам. Каждый социальный волонтёр имеет при себе утвержденный бейдж. В данный момент идёт согласование волонтёрских бейджов с правоохранительными органами. Согласно установленному порядку, волонтёр приступает к работе только после прохождения специального инструктажа.
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