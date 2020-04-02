Что грозит новосибирцу с коронавирусом, который отказывался лечь в больницу, — объясняет адвокат

Новосибирской области сегодня известно о 10 жителях, которые заболели коронавирусом. Один из них — мужчина, который прилетел из Мюнхена. Тест дважды оказался положительным, но новосибирец отказался ехать в больницу. Роспотребнадзору пришлось обратиться в суд, чтобы больного принудительно госпитализировали.
Судья встала на строну ведомства, и пациент находится теперь в больнице. По информации источника НГС, до госпитализации он предположительно нарушал предписанный ему карантин и выходил на улицу в магазины. Адвокат Дмитрий Смышляев рассказал корреспонденту НГС, какое наказание ему грозит за подобное поведение.
Новые законы
Госдума, 31 марта, сразу в трех чтениях приняла пакет «антикоронавирусных» законопроектов. Их уже одобрил Совет Федерации, остается только ждать, когда их подпишет президент. За нарушение санитарно-эпидемических правил с момента их вступления в силу придется заплатить штраф от 500 до 700 тысяч рублей, а то и лишиться свободы на срок до двух лет. Если в результате нарушения по неосторожности умер человек — штраф будет до двух миллионов рублей, срок лишения свободы — от трех до пяти лет. Умерли два или больше — до семи.
По словам Дмитрия Смышляева, эти нормы к новосибирцу применить не получится из-за того, что закон обратной силы не имеет.
— По общим правилам они на него не распространяются. Скорее всего, в этих «антикоронавирусных» законопроектах будет указан порядок их вступления в силу, и совершенные до этого времени правонарушения под них не подпадают.
Халатность и сокрытие информации
Сценарий, по которому развивались события с главным внештатным инфекционистом Ставрополья Ириной Санниковой, тоже в этом случае, по словам адвоката, невозможен. Против женщины возбуждено два уголовных дела: по статье 237 «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и статье 293 «Халатность» УК РФ. Она втайне от начальства съездила в Мадрид, вернулась в Россию, а затем не сообщила никому, что была за границей, и продолжила активно работать. В итоге у неё диагностировали коронавирус.
— Она должностное лицо, поэтому была возможность возбудить уголовное дело по этим статьям. В случае с нашим пациентом их применить не получится, — объяснил адвокат.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
В Уголовном кодексе России также есть статья 232 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», но ответственность наступает только при соблюдении двух условий.
— Если человек знал, что он болен, и доказано именно массовое заражение других лиц. Даже если он посещал магазины — как доказать, что это именно он заразил конкретных людей? По моему мнению, применить в этом случае эту статью не получится, — считает Дмитрий Смышляев.
Административный кодекс
— В условиях, когда новые законы не приняты, приходится искать, каким образом можно наказать нарушителя по действующему законодательству. Например, могут начать применять статью 19.4. ч. 1 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль», — рассказал адвокат.
По его словам, с формальной точки зрения статья подходит под правонарушение, если будет доказано, что пациент нарушал карантин.
— Нарушение должно быть выявлено в ходе планового мероприятия. То есть если бы сотрудники государственного санитарно-эпидемиологического надзора пришли к нему домой и не обнаружили бы его там. Поэтому моё мнение, что данный гражданин может полностью избежать наказания. Если официально установлен факт того, что он нарушил карантин, то только в этом случае его могут привлечь по этой статье. Штраф по ней от 500 до 1 тысячи рублей, — добавил Дмитрий Смышляев.
О пакете «антикоронавирусных» законопроектов подробнее вы можете почитать в этой статье.