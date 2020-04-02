Что грозит новосибирцу с коронавирусом, который отказывался лечь в больницу, — объясняет адвокат

Новые законы

Госдума, 31 марта, сразу в трех чтениях приняла пакет «антикоронавирусных» законопроектов. Их уже одобрил Совет Федерации, остается только ждать, когда их подпишет президент. За нарушение санитарно-эпидемических правил с момента их вступления в силу придется заплатить штраф от 500 до 700 тысяч рублей, а то и лишиться свободы на срок до двух лет. Если в результате нарушения по неосторожности умер человек — штраф будет до двух миллионов рублей, срок лишения свободы — от трех до пяти лет. Умерли два или больше — до семи.

По словам Дмитрия Смышляева, эти нормы к новосибирцу применить не получится из-за того, что закон обратной силы не имеет.

— По общим правилам они на него не распространяются. Скорее всего, в этих «антикоронавирусных» законопроектах будет указан порядок их вступления в силу, и совершенные до этого времени правонарушения под них не подпадают.

Халатность и сокрытие информации

Сценарий, по которому развивались события с главным внештатным инфекционистом Ставрополья Ириной Санниковой, тоже в этом случае, по словам адвоката, невозможен. Против женщины возбуждено два уголовных дела: по статье 237 «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и статье 293 «Халатность» УК РФ. Она втайне от начальства съездила в Мадрид, вернулась в Россию, а затем не сообщила никому, что была за границей, и продолжила активно работать. В итоге у неё диагностировали коронавирус.