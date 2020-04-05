31 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников издал указ об ужесточении карантинных мер в области. Фактически новосибирцам теперь можно выходить из дома только в случаях крайней необходимости. И если сначала это было простой рекомендацией и просьбой, то 4 апреля губернатор подписал новое постановление, которое уже обязывает людей соблюдать карантин и самоизоляцию. Но сидеть дома скучно — сериалы, онлайн-тренинги и тренировки быстро надоедают, а делать уборку каждый день — сомнительное удовольствие. Многие начинают экспериментировать на кухне — мы посмотрели, что готовят новосибрцы, и делимся этими рецептами с вами.
Здесь, например, советуют, что делать с потемневшими бананами.
А вот напиток для укрепления иммунитета. Но лучше чаще мыть руки, соблюдать дистанцию и сидеть дома.
Яблочный штрудель — отличная идея для вечернего чаепития. Идеально с каким-нибудь сериалом. Кстати, мы публиковали подборку онлайн-кинотеатров, которые предлагают бесплатные промокоды в честь карантина.
«Сейчас такое время, когда можно приготовить то, на что времени не хватало», — пишет Анна Ямаева. Вот и мы о том же!
Вафли, сочники, творожно-апельсиновый кекс — столько идей для завтрака! Даже если вы на удаленке, теперь не нужно тратить время на дорогу до работы и можно испечь что-то утром.
Ну и бутерброд с аводкадо и яйцом. Его рецепт предлагает фитнес-тренер, так что можно не сомневаться в пользе такого блюда.
На случай, если вас достал коронавирус, мы публиковали подборку текстов на другие темы — вот она.
А пока мы продолжаем следить за ситуацией в городе в нашей онлайн-трансляции.