3. Всем на территории Новосибирской области предписывается соблюдать дистанцию до других людей, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров. Дистанция, которую нужно держать, — не менее 1,5 метра.

4. Нужно соблюдать социальное дистанцирование в органах государственной власти, местного самоуправления, а также организациям, ИП и всем остальным, чья деятельность связана с массовым пребыванием людей. Везде должна быть нанесена специальная разметка и установлен спецрежим допуска в помещение и нахождения в зданиях, сооружениях, строениях и помещениях и на соответствующей территории, включая прилегающую территорию.

5. Домашних животных можно выгуливать, но не дальше 100 метров от места проживания. И можно выносить мусор — также возле своего дома.

Все ограничения вступают в силу в 20:00 31 марта.

Все подробности про карантин в Новосибирске читайте тут.