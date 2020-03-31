На внеочередном заседании Правительства Новосибирской области, которое состоялось в этот вторник, 31 марта, губернатор Андрей Травников сообщил об ужесточении карантинных мер в регионе. Мы вели онлайн с его выступления.
Коротко пересказываем, что решил губернатор:
1. Въезд на территорию области ограничат с 20:00 31 марта.
2. Новосибирцам запрещается покидать дома без уважительных причин, за исключением случаев обращения за экстренной неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту или от места работы в организацию, деятельность которой не приостановлена.
3. Всем на территории Новосибирской области предписывается соблюдать дистанцию до других людей, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров. Дистанция, которую нужно держать, — не менее 1,5 метра.
4. Нужно соблюдать социальное дистанцирование в органах государственной власти, местного самоуправления, а также организациям, ИП и всем остальным, чья деятельность связана с массовым пребыванием людей. Везде должна быть нанесена специальная разметка и установлен спецрежим допуска в помещение и нахождения в зданиях, сооружениях, строениях и помещениях и на соответствующей территории, включая прилегающую территорию.
5. Домашних животных можно выгуливать, но не дальше 100 метров от места проживания. И можно выносить мусор — также возле своего дома.
Все ограничения вступают в силу в 20:00 31 марта.
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