Коронавирус сдвинул сроки вступительных экзаменов

Сроки вступительных экзаменов в России перенесут на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняли в Министерстве образования и науки, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.



Ранее, говоря еще о только возможном переносе, Фальков заявлял, что вступительные экзамены точно состоятся летом.



— По срокам вступительных, приемной кампании. Базовый сценарий, к которому нам с вами стоит готовиться — это будет в рамках трех летних месяцев, — говорил Фальков.

