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Новосибирская область вслед за другими регионами вводит на своей территории новые ограничительные меры

Новосибирская область вслед за другими регионами вводит на своей территории новые ограничительные меры

Сегодня, 31 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о введении новых ограничительных мер на территории региона. Они вступают в силу уже вечером — с 20:00.

Мы в режиме онлайн рассказывали о происходящем на заседании.

— Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, предписывается соблюдать дистанцию до других граждан, в том числе в общественных местах и общественном транспорте за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров, — заявил Андрей Травников.

Безопасной считается дистанция в полтора метра.

— Второе — предписывается не покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту или от места работы в организацию, деятельность которой не приостановлена, — уточнил губернатор.

Принятые меры не будут распространяться на деятельность правоохранительных органов, тех, кто оказывает транспортные и медицинские услуги, а также на «органы по защите прав потребителей и других, чья деятельность направлена на защиту жизни и здоровья». Ограничения также не коснутся представителей государственных органов власти и органов местного самоуправления (руководителей и сотрудников).

Кроме того, на заседании стало известно, что въезд в область закроют сегодня вечером.

Меры об ограничении доступа людей на территорию Новосибирской области вступают в силу также с 20:00 31 марта 2020 года.

Напомним, к настоящему моменту в Новосибирске девять заражённых коронавирусной инфекцией, двух ранее госпитализированных пациенток из этого числа уже готовят к выписке — тестирование не показало у них коронавирус.

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коронавирус в Новосибирске
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