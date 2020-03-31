Сегодня, 31 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о введении новых ограничительных мер на территории региона. Они вступают в силу уже вечером — с 20:00.



Мы в режиме онлайн рассказывали о происходящем на заседании.

— Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, предписывается соблюдать дистанцию до других граждан, в том числе в общественных местах и общественном транспорте за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров, — заявил Андрей Травников.

