В России с каждым днем растет число заболевших коронавирусом: только за прошедшие сутки в стране зафиксировали 302 новых случая, общая цифра близка к
Один из таких модульных центров строят под Волгоградом на территории воинской части. Сдать его предполагается к 30 апреля. Военные заливают фундамент, готовя место для устройства монолитной плиты основания госпиталя.
В Екатеринбурге мобильный госпиталь готовы устроить в выставочном центре «Экспо». Уже провели учения, проверили, сколько времени потребуется на возведение госпиталя. Если он действительно понадобится, то будет выглядеть как-то так.
В Челябинске позаботились даже о тех, кто ещё находится в утробе матери, и оборудовали госпиталь в областной больнице № 2. Из
— У беременных на больших сроках низкая жизненная емкость лёгких, растущий животик мешает лёгким расправляться в полной мере, поэтому они немного по-другому функционируют, что осложняет течение коронавирусной инфекции и самого страшного его осложнения — двусторонней пневмонии, — объясняет заместитель главного врача больницы по акушерству и гинекологии Екатерина Воропаева. — Кроме того, у беременных низкий иммунитет, поэтому выше восприимчивость к любой инфекции.
А вот видео из Нижнего Новгорода: здесь строят новый госпиталь, чиновники с неохотой говорят о строящемся объекте.