В Челябинске позаботились даже о тех, кто ещё находится в утробе матери, и оборудовали госпиталь в областной больнице № 2. Из 250 новых коек 98 находятся в роддоме — именно сюда будут привозить всех беременных и рожениц со всей Челябинской области. Среди них как те, у кого подтвердили коронавирус, так и те, кто контактировал с заболевшими или прибыл из-за границы. «Аналог Коммунарки» должен быть готов к принятию пациентов с 3 по 6 апреля.