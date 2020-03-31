Оперштаб опроверг сообщения о двух заражённых новосибирских медиках

Сегодня, 31 марта, оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу озвучил новые данные по числу заражённых и госпитализированных пациентов.

В регионе зарегистрировано девять пациентов с COVID-19, при этом двух пациенток готовят к выписке — коронавирус у них больше не определяется.



По данным на 11:00, в инфекционную больницу № 1 Новосибирска госпитализировано 50 человек — все они или контактировали с заражёнными, или вернулись из-за рубежа.



За прошедшие сутки в детскую больницу №1 поступили ещё три ребёнка с ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда.

