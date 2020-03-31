Оперштаб опроверг сообщения о двух заражённых новосибирских медиках

Сегодня, 31 марта, оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу озвучил новые данные по числу заражённых и госпитализированных пациентов.
В регионе зарегистрировано девять пациентов с COVID-19, при этом двух пациенток готовят к выписке — коронавирус у них больше не определяется.
По данным на 11:00, в инфекционную больницу № 1 Новосибирска госпитализировано 50 человек — все они или контактировали с заражёнными, или вернулись из-за рубежа.
За прошедшие сутки в детскую больницу №1 поступили ещё три ребёнка с ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда.
— Одного ребенка выписали домой. Всего в больнице находятся 18 детей, недавно вернувшихся в Россию. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет, — уточняется в сообщении.
В оперштабе также назвали недостоверной информацией рассылку в мессенджерах о сотруднице медицинской организации в Первомайском районе, которая вернулась из Испании и якобы заразилась коронавирусом. Медицинская организация уже подала заявление в правоохранительные органы.
— Также в полицию намерена обратиться педиатр из Пашино. В социальных сетях распространяют недостоверные сведения о том, что она больна коронавирусом, заразила детей в поликлинике и находится в реанимации, — добавили в оперштабе.
Как переживают Новосибирск и его жители третий день нерабочей недели, мы рассказываем в онлайн-хронике.
Девятый пациент с коронавирусом — мужчина, накануне прилетевший из Мюнхена. Тестирование подтвердило у него коронавирусную инфекцию, однако от госпитализации он отказался. Роспотребнадзор подал иск в суд, чтобы мужчину поместили в больницу, вскоре иск удовлетворили, новосибирца поместят в инфекционную больницу.