Как коронавирус ударил по Италии? Смотрите прямой эфир в Instagram c бывшей сибирячкой

НГС запускает инстасериал, в котором мы обсуждаем, как наши соотечественники переживают пандемию коронавируса в других странах, и сравниваем всё с происходящим в Новосибирске и России в целом.

В этот вторник, 31 марта, в 16:00 мы поговорим с Надеждой Дубовой, которая из Новосибирска переехала в Катанию (Сицилия).

Как Италия переживает карантин? Там действительно всё так страшно? Местным жителям правда запрещено выходить из дома? Много ли там заболевших и умерших? А в магазинах есть дефицит продуктов? Всю правду смотрите в прямом эфире, который пройдет в Instagram НГС. Разговаривать с Надеждой Дубовой будет журналист Илья Калинин. Вопросы смогут задать все подписчики.