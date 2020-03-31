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Как коронавирус ударил по Италии? Смотрите прямой эфир в Instagram c бывшей сибирячкой

Надежда Дубова расскажет всю правду специально для читателей НГС и ответит на вопросы подписчиков

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Надежда расскажет о ситуации с коронавирусом в Лондоне

Надежда расскажет о ситуации с коронавирусом в Лондоне

НГС запускает инстасериал, в котором мы обсуждаем, как наши соотечественники переживают пандемию коронавируса в других странах, и сравниваем всё с происходящим в Новосибирске и России в целом.

В этот вторник, 31 марта, в 16:00 мы поговорим с Надеждой Дубовой, которая из Новосибирска переехала в Катанию (Сицилия).

Как Италия переживает карантин? Там действительно всё так страшно? Местным жителям правда запрещено выходить из дома? Много ли там заболевших и умерших? А в магазинах есть дефицит продуктов? Всю правду смотрите в прямом эфире, который пройдет в Instagram НГС. Разговаривать с Надеждой Дубовой будет журналист Илья Калинин. Вопросы смогут задать все подписчики.

Параллельно на сайте НГС мы ведем круглосуточную онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

Сегодня губернатор Новосибирской области собирается ужесточить карантинные меры в нашем регионе.

Наши корреспонденты прошлись по улицам города и поговорили с жителями. Они объяснили, почему вышли на улицу в первый день нерабочей недели.

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коронавирус в НовосибирскеИталияпрямой эфир
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