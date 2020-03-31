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Некоторые новосибирские ТЦ приняли решение закрыться сразу после указа президента, с другими же, по словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства, приходится вести «разъяснительную работу»

Некоторые новосибирские ТЦ приняли решение закрыться сразу после указа президента, с другими же, по словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства, приходится вести «разъяснительную работу»

Сегодня, 31 марта, в правительстве Новосибирской области прошёл брифинг, на котором стало известно, как новосибирские компании и предприятия исполняют указ президента о нерабочей неделе, а также рекомендации губернатора Андрея Травникова из его постановления.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, в регионе продолжается мониторинг работающих предприятий и торговых организаций. В ходе него предпринимателей дополнительно информируют о вводимых на территории Новосибирска и области мерах, а также «в руки вручается указ президента» и памятка с перечислением тех организаций, работа которых допускается на объявленной нерабочей неделе.

— Тенденция такова. Эта информация позавчерашняя — из 54 торговых центров, где мы побывали и провели мониторинг, закрылись 19. Эта тенденция идёт с субботы. Кто-то закрылся сразу, услышав указ президента в эфире, кто-то в силу тех или иных обстоятельств решение это принял позже, — уточнил он.

По его словам, сегодня состоится встреча с руководителями всех ТЦ, расположенных в Новосибирской области. На ней будет проведена дополнительная «разъяснительная работа».

— С другой стороны, мы хотим услышать обратную связь, так как есть информация, что некоторые арендаторы не закрывают свои магазины, поскольку арендодатель угрожает им штрафными санкциями. С этим нужно разобраться, — добавил министр.

Как в Новосибирской области проходит третий день карантина, что беспокоит горожан и на что они жалуются, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

При этом наш регион может стать следующим, где будут приняты жёсткие меры — окончательно это решится на заседании правительства.

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