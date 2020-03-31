— Тенденция такова. Эта информация позавчерашняя — из 54 торговых центров, где мы побывали и провели мониторинг, закрылись 19. Эта тенденция идёт с субботы. Кто-то закрылся сразу, услышав указ президента в эфире, кто-то в силу тех или иных обстоятельств решение это принял позже, — уточнил он.



По его словам, сегодня состоится встреча с руководителями всех ТЦ, расположенных в Новосибирской области. На ней будет проведена дополнительная «разъяснительная работа».



— С другой стороны, мы хотим услышать обратную связь, так как есть информация, что некоторые арендаторы не закрывают свои магазины, поскольку арендодатель угрожает им штрафными санкциями. С этим нужно разобраться, — добавил министр.



Как в Новосибирской области проходит третий день карантина, что беспокоит горожан и на что они жалуются, мы рассказываем в онлайн-трансляции.



При этом наш регион может стать следующим, где будут приняты жёсткие меры — окончательно это решится на заседании правительства.

