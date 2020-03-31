Въезд в область ограничат, людям запрещают гулять: что еще решили власти Новосибирска

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал постановление с рекомендациями, но не все компании в городе стали их придерживаться и всё равно вышли на работу в понедельник.

— Мы будем настаивать на выполнении этих рекомендаций, — ранее комментировал ситуацию губернатор.