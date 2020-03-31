Въезд в область ограничат, людям запрещают гулять: что еще решили власти Новосибирска

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал постановление с рекомендациями, но не все компании в городе стали их придерживаться и всё равно вышли на работу в понедельник.
— Мы будем настаивать на выполнении этих рекомендаций, — ранее комментировал ситуацию губернатор.
Вчера новосибирцы присылали в редакцию НГС фотографии торговых центров, магазинов и других торговых точек, которые всё же вышли на работу. Многие заведения общепита в городе перешли в формат доставки или работы на вынос.
Перед малым залом правительства региона уже начинают собираться журналисты, которые пришли на брифинг. Там сейчас находится наш журналист Екатерина Евстафьева.
На новосибирских дорогах вчера не было пробок — такой ситуации в городе не было давно, но всё же люди пользовались как личным, так и общественным транспортом, то есть многие не остались дома, как было рекомендовано.
В некоторых магазинах вчера даже собирались очереди, например, в «Леруа Мерлен» на улице Фабричной. Представители сети объяснили, что это произошло из-за того, что единовременное количество покупателей в торговом зале ограничили до 200 человек.
Подробнее о том, как будут работать на этой неделе торговые центры, мы рассказали в отдельном материале.
Для журналистов открыли малый зал, в котором пройдёт внеочередное заседание правительства, но там пока никого нет.
Что будут обсуждать
Негласная повестка заседания правительства изменилась. Обсуждение карантинных мер перенесли на более позднее время — документ, который определит жизнь региона на ближайшие недели, пока разрабатывается. В 12:30 ожидается выступление министра здравоохранения региона Константина Хальзова, а также губернатора.
В зал уже зашли министр здравоохранения региона Константин Хальзов и заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, который курирует работу оперативного штаба.
Первым на заседании выступает министр здравоохранения области Константин Хальзов. Он попросил поддержать минздрав финансово — около 32 миллионов для покупки средств индивидуальной защиты.
Въезд в область закрывают
Сегодня постановлением губернатора принимаются новые меры об ограничении доступа людей на территорию Новосибирской области. Они вступают в силу с 20:00 31 марта 2020 года.
Что запрещают
Андрей Травников объяснил, какие именно меры принимаются:
— Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, приписывается соблюдать дистанцию до других граждан, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров. Второе — приписывается не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту или от места работы в организацию, деятельность которой не приостановлена в соответствие с указом президента об объявлении нерабочих дней.
Дистанция, которую нужно держать, — не менее 1,5 метра.
Кому можно выходить из дома?
Эти меры не распространяются на тех, кому деятельность не запрещена, например, на тех, кто оказывает транспортные услуги, медицинскую помощь, представителям правоохранительных органов, органов по защите прав потребителей и других, чья деятельность направлена на защиту жизни и здоровья. А также на руководителей и сотрудников государственных органов власти, органов местного самоуправления, деятельность которых не приостановлена.
Губернатор предписал соблюдение социального дистанцирования органам государственной власти, местного самоуправления, организациям, индивидуальным предпринимателям и иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, путём нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска в помещение и нахождения в зданиях, сооружениях, строениях и помещениях и на соответствующей территории, включая прилегающую территорию.
— Такое решение принимается сегодня, вступает в силу с 20:00 сегодняшнего дня, 31 марта, — добавил Травников.
В своём выступлении губернатор также отметил, что можно выгуливать домашних животных, но не дальше 100 метров от места проживания. И можно выносить мусор возле места проживания.
На этом заседание правительства объявили закрытым.
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