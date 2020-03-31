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Инна Петрунина работает судьёй уже больше 20 лет

Инна Петрунина работает судьёй уже больше 20 лет

Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление председателя СКР Александра Бастрыкина о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении главы Совета судей Новосибирской области, судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.

"Удовлетворила представление председателя Следственного комитета Российской Федерации

о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Петруниной И.Н. по признакам преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ", — говорится на официальном сайте ВККС.

Петрунину подозревают в разглашении гостайны. Подробности дела не уточняются.

СКР необходимо было согласие от Высшей коллегии судей на возбуждение дела в связи с тем, что Петрунина является действующим судьёй.

— Это гарантия независимости судей, требование закона, — пояснил корреспонденту НГС адвокат Геннадий Черкасов. — Это так называемые спецсубъекты, у каждого своя гарантия прописана. У судей один из самых высоких уровень гарантий процессуальных.

Известно, что Инна Петрунина родилась в 1971 году и работает судьей уже более 20 лет. С 2013 года возглавляет Совет судей Новосибирской области, а также входит в коллегию по административным делам Новосибирского областного суда. Более 10 лет сама входила в состав региональной ККС. Также Петрунина претендовала на должность председателя Новосибирского облсуда. Однако ВККС поддержала кандидатуру ее конкурента Антона Остроумова.

В 2007 году ФСБ обвинило двух бывших сотрудников Института прикладной математики в разглашении гостайны из-за книги «Институт прикладной физики: научные школы и технологии», которую написали новосибирцы.

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гостайнасудИрина Петрунина
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