Петрунину подозревают в разглашении гостайны. Подробности дела не уточняются.

СКР необходимо было согласие от Высшей коллегии судей на возбуждение дела в связи с тем, что Петрунина является действующим судьёй.

— Это гарантия независимости судей, требование закона, — пояснил корреспонденту НГС адвокат Геннадий Черкасов. — Это так называемые спецсубъекты, у каждого своя гарантия прописана. У судей один из самых высоких уровень гарантий процессуальных.



Известно, что Инна Петрунина родилась в 1971 году и работает судьей уже более 20 лет. С 2013 года возглавляет Совет судей Новосибирской области, а также входит в коллегию по административным делам Новосибирского областного суда. Более 10 лет сама входила в состав региональной ККС. Также Петрунина претендовала на должность председателя Новосибирского облсуда. Однако ВККС поддержала кандидатуру ее конкурента Антона Остроумова.



В 2007 году ФСБ обвинило двух бывших сотрудников Института прикладной математики в разглашении гостайны из-за книги «Институт прикладной физики: научные школы и технологии», которую написали новосибирцы.