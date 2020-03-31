Губернатор Новосибирской области Андрей Травников готовится вслед за своими коллегами из других регионов принять жесткие меры из-за распространения коронавируса и игнорирования распоряжения президента о нерабочей неделе.
Первой тотальный карантин ввела Москва — 30 марта мэр Сергей Собянин подписал документ, запрещающий москвичам выходить на улицу. На следующий день, 31 марта, ряд регионов принял аналогичные или чуть слабее меры — карантин ужесточили в 7 республиках, а также в Архангельской, Белгородской, Брянской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Мурманской, Новгородской, Нижегородской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Тюменской областях.
Какой карантин введут в Новосибирске — такой же строгий, как в Москве, или с некоторыми послаблениями — решается прямо сейчас. В 12:30 губернатор Андрей Травников проведет внеочередное заседание правительства. Ожидается, что там он расскажет, по каким правилам с апреля будет жить наш регион.
Журналисты НГС будут вести онлайн-трансляцию. Начало в 12:00, будьте на связи с нами. Ссылку на прямой эфир мы опубликуем в этой новости чуть позже.
В первый день этой нерабочей недели губернатор области обратился к жителям и бизнесменам — мы публиковали расшифровку его обращения. Записать видеообращение Андрея Травникова вынудили люди, которые толпами отправились сегодня на работу, и бизнесмены, которые до последнего пытались не закрывать торговые центры и магазины.
Этим утром также стало известно о выявлении девятого больного с коронавирусом в Новосибирске. Его ситуация тревожная: мужчина знал, что у него вирус, но отказался ехать в больницу. Санврачам пришлось подавать в суд, чтобы принудительно увезти его в инфекционку.