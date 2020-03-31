Какой карантин введут в Новосибирске — такой же строгий, как в Москве, или с некоторыми послаблениями — решается прямо сейчас. В 12:30 губернатор Андрей Травников проведет внеочередное заседание правительства. Ожидается, что там он расскажет, по каким правилам с апреля будет жить наш регион.

Журналисты НГС будут вести онлайн-трансляцию. Начало в 12:00, будьте на связи с нами. Ссылку на прямой эфир мы опубликуем в этой новости чуть позже.

В первый день этой нерабочей недели губернатор области обратился к жителям и бизнесменам — мы публиковали расшифровку его обращения. Записать видеообращение Андрея Травникова вынудили люди, которые толпами отправились сегодня на работу, и бизнесмены, которые до последнего пытались не закрывать торговые центры и магазины.



Этим утром также стало известно о выявлении девятого больного с коронавирусом в Новосибирске. Его ситуация тревожная: мужчина знал, что у него вирус, но отказался ехать в больницу. Санврачам пришлось подавать в суд, чтобы принудительно увезти его в инфекционку.

