В городской инфекционной больнице № 1 для людей с подозрением на коронавирус и с подтверждённым диагнозом подготовлено 120 мест. Врач-инфекционист, руководитель структурного подразделения инфекционной больницы № 1 Дмитрий Капустин рассказал, куда ещё могут разместить таких пациентов, если вдруг потребуются дополнительные места.
Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов говорил, что в городе создадут госпиталь на 800 коек — под него перепрофилируют больницу № 11, но помимо неё пациентов готов принять и обсерватор на базе госпиталя ветеранов войн № 3.
— Есть обсерватор для пациентов, которые не могут самоизолироваться, у которых есть родственники в квартирах — из группы риска, пожилые, на базе госпиталя ветеранов войн № 3. 11-я больница готова развернуться в течение суток — 24 часа, разворачивание обсерватора — несколько часов. Этого времени будет достаточно, но на данный момент мощностей инфекционной больницы хватает для урегулирования эпидситуации на территории Новосибирска, — сообщил журналисту НГС Дмитрий Капустин.
Вчера НГС показал, что происходит сейчас в новосибирской инфекционной больнице № 1, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и где в мельцеровских боксах лежат пациенты с подтверждённым диагнозом.