В городской инфекционной больнице № 1 для людей с подозрением на коронавирус и с подтверждённым диагнозом подготовлено 120 мест. Врач-инфекционист, руководитель структурного подразделения инфекционной больницы № 1 Дмитрий Капустин рассказал, куда ещё могут разместить таких пациентов, если вдруг потребуются дополнительные места.



Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов говорил, что в городе создадут госпиталь на 800 коек — под него перепрофилируют больницу № 11, но помимо неё пациентов готов принять и обсерватор на базе госпиталя ветеранов войн № 3.