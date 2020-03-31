Сейчас проводят проверку по факту происшествия.

Антон Лучанский родился в Новосибирске в 1974 году. Он поступил в НГПУ, где изучал историю мировой культуры. После окончания вуза сменил несколько профессий, и в 90-х годах начал работать в телекомпании НТН-24. В 2008 году перешёл в ВГТРК-Новосибирск.



– Он очень близко к сердцу принимал всё, что происходило вокруг. И не стеснялся своих переживаний, оценивая изменения в облике Новосибирска. Всегда вставал на защиту города, как журналист, как человек. Искренний, образованный, ироничный, интеллигентный. Его уважали и любили в редакции. Шутили, что Лучанский – наш Луч, наше солнце. Он таким и был – светлым, добрым и надёжным, – сообщает сайт ВГТРК.

