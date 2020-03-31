Вечером 30 марта в 21:40 автомобиль «Мерседес-Бенц Е200» сбил мужчину у дома на ул. Богдана Хмельницкого, 20. По информации НГС, погиб Антон Лучанский, известный тележурналист.
— Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Е200» 1993 года рождения, следовавший со стороны улицы Танковой в сторону улицы Трикотажной, совершил наезд на пешехода, который вышел из трамвая, стоящего на остановке. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в автомобиле скорой помощи, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Сейчас проводят проверку по факту происшествия.
Антон Лучанский родился в Новосибирске в 1974 году. Он поступил в НГПУ, где изучал историю мировой культуры. После окончания вуза сменил несколько профессий, и в 90-х годах начал работать в телекомпании НТН-24. В 2008 году перешёл в ВГТРК-Новосибирск.
– Он очень близко к сердцу принимал всё, что происходило вокруг. И не стеснялся своих переживаний, оценивая изменения в облике Новосибирска. Всегда вставал на защиту города, как журналист, как человек. Искренний, образованный, ироничный, интеллигентный. Его уважали и любили в редакции. Шутили, что Лучанский – наш Луч, наше солнце. Он таким и был – светлым, добрым и надёжным, – сообщает сайт ВГТРК.
У Антона остались жена и дочь. Редакция НГС приносит соболезнования его близким.
Напомним, вчера в результате ДТП в Ленинском районе погиб пассажир «Тойоты».