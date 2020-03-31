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«Ожидают получить меньше, чем обычно»: каких изменений в зарплате ждут новосибирцы

Горожане рассказали, как работают новосибирцы и какую зарплату ждут

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Новосибирцы рассказали, как меняется их работа на этой неделе

Новосибирцы рассказали, как меняется их работа на этой неделе

Чуть меньше половины новосибирцев — 42% — продолжают работать на этой неделе. Это выяснилось в ходе опроса, который провёл сайт «Зарплата.ру» среди 638 человек.

28% опрошенных работают дистанционно, у 19% — выходные. При этом 8% начальство предложило выбор — работать или нет, и 6% согласились трудиться. 3% опрошенных сейчас безработные.

— Как же работодатели пообещали оплатить эти дни тем, у кого неделя действительно нерабочая? 58% респондентов отметили, что им обещали выплатить зарплату в полном размере, а 12% ожидают получить меньше, чем обычно. 9% отдыхающих новосибирцев рассказали, что текущая неделя не будет оплачена. А 21% просто не знают, что же решил их работодатель, — сообщает «Зарплата.ру».

Из тех, кто продолжает работать в обычном режиме или дистанционно, 86% получат зарплату в стандартном объёме. 2% рассчитывают, что им выплатят двойной оклад, 1% — полуторный и ещё 11% не знают, сколько им заплатят.

8% из тех, кто сейчас работает из дома или ушёл на выходные, не планируют выходить на улицу. 64% опрошенных будут выходить за продуктами или в аптеку, 26% — по важным делам, а 2% будут ходить туда же, куда и обычно.

Вчера, 30 марта, губернатор Андрей Травников рассказал, что грозит начальникам, которые заставляют подчинённых работать. Таким работодателям глава региона пригрозил прокуратурой и трудовой инспекцией.

Мы следим за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске и области в режиме онлайн.

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коронавирус в Новосибирскевыходныеработа
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