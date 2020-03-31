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На месте работает ГИБДД и устанавливает обстоятельства аварии

На месте работает ГИБДД и устанавливает обстоятельства аварии

В ночь с понедельника на вторник, 31 марта, на улице Титова в Новосибирске водитель «Тойоты» въехал в столб. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по НСО.

— В 00:50 водитель 1989 года рождения на автомобиле Toyota Chaser двигался по улице Титова со стороны улицы Троллейной сторону улицы Связистов. У дома по улице Титова, 150 совершил наезд на световую опору, — пояснили в ведомстве.

В ГИБДД Новосибирска добавили, что в аварии погиб пассажир 1988 года рождения. Водителя с травмами доставили в больницу.

Сейчас экипаж полиции выясняет все обстоятельства происшествия.

Вечером в понедельник, 30 марта, на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске иномарка насмерть сбила мужчину.

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