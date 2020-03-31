Новосибирец снял с высоты вечерний город на карантине

В воскресенье, 30 марта, блогер из Новосибирска опубликовал красивое видео, снятое с дрона. На кадрах — вечерний Новосибирск на карантине. В ролике запечатлены дома на берегу Оби, Новосибирский театр оперы и балета с его куполом и площадь Ленина на закате. Эти кадры он снял еще 29 марта.



— Трэвел блогинг 2020 — он такой, — отшутился Станислав Ражев. — Добрался до порта на балконе, вылетел в форточку, совершил путешествие вокруг ЖК, прилетел обратно. Обработал дрон антисептиком... Жена очень строго стоит на проверке, у меня уже, кажется, кожа вся слезла от постоянного мытья. Если честно, выглянул на улицу и не понял — куда все шастают, алё? Я больше всех люблю работать и двигаться, тем не менее сижу дома. Вся моя организация сидит, ибо надо побыстрее и с минимальными потерями это заканчивать.