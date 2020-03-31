В понедельник, 30 марта, в Новосибирске зафиксировано девять подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом две пациентки выздоровели — их собираются выписать из инфекционной больницы.
Также значительно выросло количество людей, отправленных на карантин.
Рассказываем, что ещё произошло за сутки в Новосибирске.
- в детскую больницу № 3 в Новосибирске поступили 2 ребенка с признаками ОРВИ — они отдыхали в Таиланде и Вьетнаме;
- губернатор рассказал, что грозит начальникам, которые заставили подчинённых работать;
- министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов поделился свежей информацией о том, как сейчас обстоит ситуация с коронавирусом в регионе;
- стало известно, из какого района Новосибирска в больницу увезли восьмую заражённую коронавирусом;
- новосибирцы встали в очередь к «Леруа Мерлен» — там изменили правила входа. В магазин пускали по десять человек;
- стали известны штрафы за нарушение карантина;
- в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области рассказали, как в регионе работает пригородный и междугородний транспорт в период пандемии коронавируса;
- в Новосибирске заработала горячая линия по нарушению трудовых прав во время нерабочей недели. Публикуем этот телефон;
- болеющий коронавирусом житель Новосибирска отказался от больницы. Его поместят туда по решению суда;
- новый вирус развязал руки недобросовестным начальникам. Рассказываем, что делать, если вас уволили из-за коронавируса;
- в этой подборке мы рассказали, как закроются ли популярные торговые центры Новосибирска, и если да, то когда это произойдет;
- губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона и попросил их относиться ответственно к своему здоровью и быть дома. Мы приводим полный текст обращения;
- застрявшие в Толмачёво жители Киргизии объявили голодовку — в аэропорту живут больше 200 человек. Корреспонденты НГС побывали в аэропорту и поговорили с ними;
- Путин провел удаленное совещание с полпредами — они обсудили меры по противодействию коронавирусной инфекции. Президент поручил пересчитать аппараты ИВЛ во всех городах и докупить их, если это будет необходимо;
- журналист НГС разузнала, что происходит в инфекционке, где лежат сибиряки с коронавирусом и подозрением на него. Здесь — наш фоторепортаж;
- вслед за столицей особый режим ввели многие другие регионы. Теперь жителям этих городов запрещено покидать место проживания, за исключением случаев угрозы жизни и здоровью. Все еще можно ездить на работу, выносить мусор и ходить в ближайший магазин.
НГС продолжает вести онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в регионе.