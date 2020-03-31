В понедельник, 30 марта, в Новосибирске зафиксировано девять подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом две пациентки выздоровели — их собираются выписать из инфекционной больницы.

Также значительно выросло количество людей, отправленных на карантин.



Рассказываем, что ещё произошло за сутки в Новосибирске.



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