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В Брянске завели уголовное дело в отношении туристов, заразивших людей коронавирусом

Из-за безответственности путешественников диагноз подтвердился ещё у четырёх человек

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Заразившие людей туристы вернулись из Испании

Заразившие людей туристы вернулись из Испании

В Брянской области возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, по вине которых ещё два жителя региона заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Брянской области.

Туристы вернулись из Испании, получили официальное предупреждение о том, что нужно просидеть две недели на самоизоляции из-за угрозы завоза и распространения коронавируса, но скрыли при этом от сотрудника центра гигиены и эпидемиологии, что проживают с двумя родственниками. В результате они, женщина и мужчина, заразились.

Родственников прилетевших из Испании туристов увезли в Брянскую областную инфекционную больницу, где диагноз подтвердился.

— В результате такого отношения к себе и к своим близким жители Брянской области заразили еще четырех человек. Предварительный анализ показал наличие коронавируса, ожидается подтверждение результатов, — сообщает региональный оперативный штаб.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Брянской области.

Сегодня днём стало известно, что уголовное дело завели на жителя Крыма, который не самоизолировался и заразил коронавирусом медработника. На возбуждении дела настоял лично глава Крыма Сергей Аксенов.

На сегодняшний день в России коронавирус диагностирован у 1836 человек, 302 новых случая за сутки.

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