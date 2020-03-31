В Брянске завели уголовное дело в отношении туристов, заразивших людей коронавирусом

В Брянской области возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, по вине которых ещё два жителя региона заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Брянской области.

Туристы вернулись из Испании, получили официальное предупреждение о том, что нужно просидеть две недели на самоизоляции из-за угрозы завоза и распространения коронавируса, но скрыли при этом от сотрудника центра гигиены и эпидемиологии, что проживают с двумя родственниками. В результате они, женщина и мужчина, заразились.