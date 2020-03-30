Вечером в понедельник, 30 марта, на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске иномарка насмерть сбила мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по НСО.

— В 22:00 водитель 1993 года рождения на автомобиле Mercedes двигался по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Танковой в сторону улицы Учительской, в пути следования совершил наезд у дома 20 по улице Богдана Хмельницкого на мужчину, который выходил из трамвая. В результате ДТП мужчина 45 лет получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался в больнице, — пояснили в ведомстве.