О первых скончавшихся носителях коронавируса стало известно 25 марта. На момент публикации (прошло меньше недели) погибших стало уже 12. Мы разобрались, кто больше остальных подвержен смертельному вирусу и кому стоит быть особенно осторожным.



Москва стала первым российским городом, где зафиксировали смерть пациентов с новым коронавирусом. Это были пожилые люди в возрасте 88 и 73 лет, и у каждого были подтверждены пневмония и сопутствующие патологии.



Еще двое скончались в Оренбурге и Москве 26 и 27 марта соответственно. У последнего пациента, женщины 56 лет, не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.

