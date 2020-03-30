О первых скончавшихся носителях коронавируса стало известно 25 марта. На момент публикации (прошло меньше недели) погибших стало уже 12. Мы разобрались, кто больше остальных подвержен смертельному вирусу и кому стоит быть особенно осторожным.
Москва стала первым российским городом, где зафиксировали смерть пациентов с новым коронавирусом. Это были пожилые люди в возрасте 88 и 73 лет, и у каждого были подтверждены пневмония и сопутствующие патологии.
Еще двое скончались в Оренбурге и Москве 26 и 27 марта соответственно. У последнего пациента, женщины 56 лет, не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.
— При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой, — рассказали в оперативном штабе.
И если все это время считалось, что вирус живет две недели, то случай в Санкт-Петербурге показал, что время жизнедеятельности инфекции может длиться больше. 28 марта в Боткинской больнице умер пациент, у которого коронавирус нашли через 19 дней.
— Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней, и только тогда может проявиться, — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
При этом до сих пор считалось, что коронавирус — возрастная эпидемия и опасна преимущественно для пожилых людей с множеством патологий, остальные пациенты проще ее переносили.
— Да, более 80% заболеваний протекают легко, но нередко, особенно у лиц пожилого возраста, отягощенных хроническими заболеваниями, протекает тяжело. Здесь только искусственная вентиляция легких может спасти таких людей, — заявлял главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
Вскоре стало понятно, что болезнь опасна и для молодых — это подтверждает статистика из Москвы.
Именно столица сейчас — лидер по числу зараженных. По последним данным Московского штаба, с подтвержденным диагнозом в городских больницах находятся 1014 человек. 46% от всего числа заболевших — это люди в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте — молодежь от 18 до 34 лет, их 33,5%. Пациентов в возрасте от 65 лет — всего 15%, еще 5,5% — дети. Маленькие пациенты в большинстве случаев переносят инфекцию легко, но могут оставаться носителями вируса.