«Меняем мусор на еду»: история сибирячки, которая 2 недели ждет результата теста дочки на коронавирус

— Я преподаватель испанского языка, поэтому интересуюсь тем, что происходит в Испании. Когда всё начало сгущаться, у меня было очень много работы, плюс на фоне новостей из этих стран усиливалась общая тревога — вот я решила немного расслабиться вместе с дочкой. Мы улетели в Таиланд отдыхать 5 марта. Вернулись до наступления карантина, поэтому не попали под указ санитарного врача России. Никакие документы не подписывали, нас проверяли только врачи.

Никто не знал, что с нами делать

Когда мы вернулись, то школы и университеты уже не работали, но детские сады были еще открыты. Моя дочь заканчивает последнюю группу, и она очень хотела вернуться к друзьям. Я была не против. Но в детском саду нам сказали, что примут нас только со справкой из государственного учреждения, в которой будет указано, откуда и когда мы вернулись.

Для сотрудников поликлиники наш с дочкой визит оказался большим сюрпризом. Мы провели там два часа. Никто не знал, что с нами делать. Все отказывались подписывать какие-либо бумаги и брать на себя ответственность. После долгих совещаний и звонков, нам сказали идти домой на карантин.