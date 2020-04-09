«Меняем мусор на еду»: история сибирячки, которая 2 недели ждет результата теста дочки на коронавирус

До конца апреля лишь немногие новосибирцы могут законно работать и перемещаться по улице. Для большинства жителей действует режим самоизоляции. Многие, оказавшись заперты дома, сталкиваются с разными трудностями — особенно те, у кого есть дети. Жительница Новосибирска Мария Бакурова просидела на карантине с маленькой дочкой две недели и до сих пор ждёт результатов теста. Как она оказалась взаперти, чем занималась всё это время с ребёнком и почему она не против самоизоляции — Мария рассказывает в своей авторской колонке.
— Я преподаватель испанского языка, поэтому интересуюсь тем, что происходит в Испании. Когда всё начало сгущаться, у меня было очень много работы, плюс на фоне новостей из этих стран усиливалась общая тревога — вот я решила немного расслабиться вместе с дочкой. Мы улетели в Таиланд отдыхать 5 марта. Вернулись до наступления карантина, поэтому не попали под указ санитарного врача России. Никакие документы не подписывали, нас проверяли только врачи.
Никто не знал, что с нами делать
Когда мы вернулись, то школы и университеты уже не работали, но детские сады были еще открыты. Моя дочь заканчивает последнюю группу, и она очень хотела вернуться к друзьям. Я была не против. Но в детском саду нам сказали, что примут нас только со справкой из государственного учреждения, в которой будет указано, откуда и когда мы вернулись.
Для сотрудников поликлиники наш с дочкой визит оказался большим сюрпризом. Мы провели там два часа. Никто не знал, что с нами делать. Все отказывались подписывать какие-либо бумаги и брать на себя ответственность. После долгих совещаний и звонков, нам сказали идти домой на карантин.
И мы пошли. Но официально никакие бумаги я не подписывала.
Со следующего дня к нам каждый день начали приходить врачи. И я видела, как им тяжело сейчас работать. Каждый день у них менялись формы и распоряжения. Каждый день говорили что-то новое — сегодня руки моем, завтра в перчатках, рот то смотрим, то не смотрим. По выходным приходили врачи скорой. Все очень вежливые. У них есть особый порядок — ходят сначала к самым здоровым и на конец оставляют детей с какими-то признаками ОРВИ. Старались нас тоже беречь, за что им большое спасибо.
Трудно ли с ребенком на карантине
На карантине очень выручает интернет — в сети есть мультфильмы, игры. И это настоящее спасение, когда нужно занять ребёнка на целый день. Конечно, мы с ней и рисуем, и делаем поделки, но быть запертым с ребенком сутки напролет в квартире непросто. Тем более поначалу я не успела влиться в рабочий режим, но потом работа дала о себе знать. Стали возвращаться клиенты и просить проводить занятия хотя бы удалённо, так как я всех предупредила, что сижу на карантине с ребёнком. Сейчас работа меня спасает, потому что дочка привыкла — пока я занимаюсь, меня нельзя отвлекать. Только в случае каких-то крайних экстренных ситуаций и опасностей для жизни может подойти. Пока у меня идёт урок — я как будто в офисе.
Из дома мы до сих пор совсем не выходим. Сидим круглосуточно. Родственники приносят нам продукты и забирают мусор — за него я переживала больше всего. Получается, я его на продукты обмениваю. Первые дни было страшно и тревожно, но оказалось, что всё в порядке. Холодильник у меня никогда не был таким полным.
Вместо книг и сериалов — постоянные уборка и готовка
В воображении мы рисуем себе такую картину — буду сейчас сидеть дома и прочитаю все книги, пересмотрю классику мирового кинематографа, просмотрю несколько онлайн-курсов, займусь йогой и игрой на фортепиано. Но реальность оказывается другой. Нужно постоянно прибираться, готовить и не так всё радужно, как рисует наше воображение. Пианино так и стоит в чехле.
У ребёнка, конечно, намного больше энергии, чем у взрослого, и сейчас, когда нет возможности побегать, попрыгать и полазить на улице, мы с ней можем включить музыку и потанцевать. Так как я преподаватель испанского языка и дочка говорит по-испански, мы включаем иногда телевидение Испании, где столько же скучающих испанских детей. Для них ставят специальные программы с простыми упражнениями. И мы тоже их делаем.
Я очень сильно скучаю по живым студентам, по глазам, по присутствию. Сейчас у меня 100 % работы онлайн, и я поставлена в такую ситуацию, что как бы ни хотела, есть только такая возможность работать. Один клиент прекратил занятие по финансовой причине, так как у него бизнес из сферы услуг — продажи упали до нуля, ситуация кризисная. Но, в основном, некоторые занятия отпали из-за того, что люди заперты дома и не могут ходить на привычные им занятие в офис. Впрочем, клиентов все равно стало больше, есть и такие, кто просит занятия проводить еще чаще. Людям скучно. Давно мечтала перейти на онлайн, чтобы не быть привязанной к месту, иметь возможность путешествовать. Но проблема основная — это интернет. Здесь, в России, мы просто не понимаем нашего счастья, какой же у нас стабильный, быстрый и дешевый интернет.
Чтобы выйти с карантина, нам нужен отрицательный тест. К нему нужно готовиться — не полоскать рот, не пить воду, чтобы не смыть вирус, если он есть. Проба берется со слизистой горла и носа. У моей дочери их взяли по две для разных лабораторий. Пробы взяли 27 марта, и мы до сих пор не получили результат. Но ничего страшного в том, чтобы посидеть дома до конца апреля, я не вижу.
Я считаю, что к нам всё то, что происходило в Китае, Италии и Испании, ещё только придёт, скорее всего, в каком-то другом виде. И хотелось бы, чтобы люди не воспринимали это как заговор, как «лёгкий гриппчик». И думали не только о себе: «Я молодой и здоровый, у меня всё будет хорошо». Я тоже так о себе думаю. Но хотелось бы видеть больше серьезности. Я думаю о моих родителях, о людях, у которых не всё хорошо со здоровьем. Тех, кого этот вирус просто добьет в той ситуации, в которой они уже находятся.
Мы, молодые и здоровые, можем посидеть в апреле дома. Это не лишение каких-то прав и свобод. Мне никто дверь не заколотил и не опечатал. Это нужно, чтобы эпидемия не разрасталась. Единственное, меня волнует, что результата теста нет уже две недели, и жаль, что столько у нас доставок продуктов, а служб выноса мусора нет. Неудобно уже родственников напрягать...
Согласны с автором?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции