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Женщины вернулись из Франции и Италии

Женщины вернулись из Франции и Италии

Вечером в понедельник, 30 марта, в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу сообщили, что по состоянию на 21:00 в Новосибирской области у двух пациенток с COVID-19 контрольные пробы отрицательные.

Завтра женщин планируют выписать из инфекционной больницы. Известно, что в середине марта одна из них вернулась из Франции, другая — из Италии.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 6397 жителей области. Часть из них недавно вернулась из-за границы, другая — контактировала с заболевшими. В настоящий момент с наблюдения уже сняли 1996 человек.

Также в штабе пояснили, что девятого пациента c подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», который отказывался ложиться в больницу, госпитализировали по постановлению суда.

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коронавирус в Новосибирске
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