Вечером в понедельник, 30 марта, в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу сообщили, что по состоянию на 21:00 в Новосибирской области у двух пациенток с COVID-19 контрольные пробы отрицательные.



Завтра женщин планируют выписать из инфекционной больницы. Известно, что в середине марта одна из них вернулась из Франции, другая — из Италии.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 6397 жителей области. Часть из них недавно вернулась из-за границы, другая — контактировала с заболевшими. В настоящий момент с наблюдения уже сняли 1996 человек.