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Президент заявил, что при необходимости нужно будет докупить аппараты ИВЛ и привлекать к работе студентов

Президент заявил, что при необходимости нужно будет докупить аппараты ИВЛ и привлекать к работе студентов

Владимир Путин сегодня провел удаленное совещание с полпредами. В режиме видеоконференции они обсудили меры по противодействию коронавирусной инфекции. Президент обязал своих представителей в регионах оценить возможности больниц: провести инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции легких и пересчитать, сколько пациентов смогут принять медучреждения. Он также поручил увеличить количество коек в больницах и купить дополнительные аппараты ИВЛ.

— Конечно, дополнительно потребуются люди, которые могут работать с такими установками, имеют необходимую квалификацию. Прошу оказать содействие в организации на местах дополнительного обучения врачей работе на таких аппаратах, — сказал Путин.

Он также заявил: чтобы обеспечить больницы средним медперсоналом (медсестры, фельдшеры), можно будет привлекать практикантов и студентов медицинских учебных заведений.

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коронавирусВладимир Путин
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