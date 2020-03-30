Владимир Путин сегодня провел удаленное совещание с полпредами. В режиме видеоконференции они обсудили меры по противодействию коронавирусной инфекции. Президент обязал своих представителей в регионах оценить возможности больниц: провести инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции легких и пересчитать, сколько пациентов смогут принять медучреждения. Он также поручил увеличить количество коек в больницах и купить дополнительные аппараты ИВЛ.

— Конечно, дополнительно потребуются люди, которые могут работать с такими установками, имеют необходимую квалификацию. Прошу оказать содействие в организации на местах дополнительного обучения врачей работе на таких аппаратах, — сказал Путин.

