В новосибирском аэропорту застряли около 200 граждан Киргизии — все они находились на заработках в России, а когда решили вернуться домой, то обнаружили, что это невозможно из-за закрытия границ. Ситуация похожа на ту, что была в середине марта — тогда заложниками Толмачёво стали около 300 жителей Узбекистана, которые почти неделю не могли улететь на родину, рейсы в их страну постоянно отменяли. Но сейчас всё еще хуже — некоторые киргизы живут в аэропорту уже три недели, у многих кончились деньги. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, они объявили голодовку и потребовали от правительства своей страны организовать спецборт до Бишкека. Корреспонденты НГС Татьяна Гладких и Густаво Зырянов побывали в Толмачёво и поговорили с людьми.
— В основном здесь собрались люди из разных городов, летели домой транзитом. Нам дали железобетонное обещание, что 27 марта улетим. В итоге получилось так, что здесь остались 200 человек. Самые первые, кто с этим столкнулся, живут в аэропорту уже три недели — прямо как в фильме «Терминал». Некоторые понимали, что так будет, но у них возникли свои причины задержаться в России до последнего — одному мужчине должны были операцию сделать, её сделали, а улететь он уже не может. Нам говорят, что денег нет, чтобы нас принять, нужно ведь нас где-то на карантин закрыть, — рассказывает Жанузак.
При этом в аэропорт продолжают прибывать граждане Киргизии — только за сегодня в Новосибирск прилетели еще 20 человек. По его словам, генконсул их родной страны не появлялся в аэропорту уже два дня.
— Мы знаем, что, по идее, он должен здесь каждый день появляться — решать наши вопросы. Сегодня представителя своего отправил, они решают вопросы с миграционными картами и так далее. Говорят, мол, мы ничего не можем сделать, стараемся, что получится — то получится. Извиняются. Мы и с депутатами Кыргызстана связывались. Говорят, вопрос решается, но не знаю, когда решится. В СМИ тоже обманывают — пишут, что мы 28-го улетели вечером, а мы тут сидим, читаем все эти новости, — говорит Жанузак.
У Жанузака нет родственников в России, поэтому ему неловко соглашаться на предложения незнакомых неравнодушных людей зайти в гости, чтобы поесть или поспать. Аналогичные чувства испытывают и другие, поэтому продолжают жить прямо на лавочках в аэропорту. Руководство Толмачёво, по его словам, в этот понедельник провело собрание с гражданами Кыргызстана, чтобы раздать им медицинские маски, и «пообещало, что на днях будет рейс».
— Они понимают, что наша страна не хочет нас принимать, из-за этого помогают. С едой в основном помогают наши земляки. В S7 нам сказали, что это чрезвычайное положение, поэтому перелет не будут отменять, мол, у вас остается электронный билет, через него вы пройдете в самолет, и мы бесплатно вас отправим домой, если откроется ваш аэропорт. А когда он откроется — непонятно.
В пресс-службе Толмачёво корреспонденту НГС рассказали, что ничего сделать с ситуацией граждан Кыргызстана не могут, так как все зависит от правительства их страны. Представители аэропорта сами ждут момента, когда им позволят действовать.
Женщины и дети сейчас живут в комнате матери и ребенка. На вопрос о том, боятся ли они жить в аэропорту в разгар пандемии, один из мужчин отвечает:
— Боимся. Вы знаете, что 29 марта из Дубая прилетела зараженная — мы здесь сидели, лежали. Ко мне девушка подходила, попросила вай-фай включить. Потом вечером узнали новость, что женщина заболела. А мы-то не знали! Вроде развитая страна, мы думали, их там проверят, здесь проверят, а в итоге так получилось...
Среди небезразличных людей оказались и студенты-медики, которые измеряют температуру прилетевшим в Толмачёво. Мария — одна из них:
— Мы решили помочь людям, потому что каждый может оказаться в такой ситуации. Независимо от времени года или места. Делай добро, и тебе кто-то поможет. Из своего кармана взяли деньги и пришли помогать. Они неделями тут сидят и, возможно, у них не осталось денег, и нечего есть. Надо понимать, что не у всех из них здесь есть родственники или знакомые. И что им делать? Голодать, а потом умереть в чужой стране?
Сейчас граждане Киргизии надеются на то, что шумиха в СМИ заставит правительство их страны действовать, и они наконец-то вернутся домой.