При этом в аэропорт продолжают прибывать граждане Киргизии — только за сегодня в Новосибирск прилетели еще 20 человек. По его словам, генконсул их родной страны не появлялся в аэропорту уже два дня.



— Мы знаем, что, по идее, он должен здесь каждый день появляться — решать наши вопросы. Сегодня представителя своего отправил, они решают вопросы с миграционными картами и так далее. Говорят, мол, мы ничего не можем сделать, стараемся, что получится — то получится. Извиняются. Мы и с депутатами Кыргызстана связывались. Говорят, вопрос решается, но не знаю, когда решится. В СМИ тоже обманывают — пишут, что мы 28-го улетели вечером, а мы тут сидим, читаем все эти новости, — говорит Жанузак.