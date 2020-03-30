Сегодня, 30 марта, в Центральном районном суде одному из организаторов вечеринки в Академгородке, на которой обрушилась крыша, продлили домашний арест. Об этом сообщила депутат горсовета Новосибирска и поручитель Шматова Наталья Пинус на своей странице в Facebook.
— Антону Шматову, организатору молодежной вечеринки, в ходе которой произошло обрушение крыши арендованного помещения, отказали в изменении меры пресечения, — написала Пинус.
Арест продлили до 2 июня. Кроме Пинус поручителем Шматова выступил заместитель директора Института систем информатики имени А. П. Ершова СО РАН — там Шматов учится в аспирантуре — Федор Мурзин.
— По информации от адвоката, основной объем следственных действий уже выполнен. А на те, которые запланированы, Антон, согласно ответам следователя, повлиять никак не может, — говорится в сообщении Пинус.
Пинус добавила, что в течение 3 дней адвокат Шматова Елена Добрицкая подаст апелляцию.
Недавно мы разговаривали с адвокатами всех фигурантов дела об актуальных деталях и о жизни под домашним арестом. Прочитать можно тут.
Напомним, ночью с 1 на 2 февраля в кафе Новосибирска обрушилась крыша — там проходила гаражная вечеринка. Под завалами оказалось несколько человек — один погиб, еще четверых увезли в больницу. Двое до сих пор лечатся. Организатора вечеринки Антона Шматова отправили под домашний арест, а второго — Данила Одинцова — под подписку о невыезде. Позже под домашний арест отправили и Владимира Понуровского — замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ». Именно в ведении этого предприятия находилось здание, в котором обрушилась крыша.
Всё, что известно о трагедии, мы рассказывали в онлайн-репортаже. Также мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей.