Сегодня, 30 марта, в Центральном районном суде одному из организаторов вечеринки в Академгородке, на которой обрушилась крыша, продлили домашний арест. Об этом сообщила депутат горсовета Новосибирска и поручитель Шматова Наталья Пинус на своей странице в Facebook.

— Антону Шматову, организатору молодежной вечеринки, в ходе которой произошло обрушение крыши арендованного помещения, отказали в изменении меры пресечения, — написала Пинус.



Арест продлили до 2 июня. Кроме Пинус поручителем Шматова выступил заместитель директора Института систем информатики имени А. П. Ершова СО РАН — там Шматов учится в аспирантуре — Федор Мурзин.