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Призыв начнется 1 апреля

Призыв начнется 1 апреля

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля. В соответствии с ним весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. За это время ряды российской армии должны пополнить 135 тысяч призывников.

Ранее появлялась информация, что якобы из-за коронавируса в Министерстве обороны решили временно отложить весенний призыв и перенести его на 12 апреля. При этом всех новобранцев по прибытии на место службы собирались отправить на двухнедельный карантин.

Однако министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что весенняя призывная кампания не будет перенесена из-за пандемии коронавируса нового типа.

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