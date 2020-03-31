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Второй день нерабочей недели. Что этим утром происходит в Новосибирске — онлайн-хроника

Рассказываем, что меняется из-за коронавируса в Новосибирске и в России

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По данным на утро 31 марта, в Новосибирске выявили 9 случаев заражения коронавирусом. Восемь заболевших — женщины, один — мужчина, который до последнего отказывался ехать в больницу. Всего в России зарегистрировано 1836 больных в 71 регионе.

Всю актуальную информацию о коронавирусной инфекции в нашем регионе и стране мы собираем в режиме онлайн.

Вы сделали интересное фото, связанное с жизнью Новосибирска в период пандемии? Вы знаете кого-то, кто лежит в инфекционной больнице с коронавирусом или подозрением на него? Вы потеряли работу, вас отправили в бессрочный неоплачиваемый отпуск из-за ситуации с COVID-19? Или, напротив, вы придумали что-то полезное, важное, интересное, что может вдохновить других жителей города на изменения в это непростое время? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно) +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

Екатерина Евстафьева

Сайт Зарплата.ру опросил 638 новосибирцев и выяснил, как они работают на этой неделе и какую зарплату ждут от своих работодателей. Подробнее — в материале.

Екатерина Евстафьева
Такое объявление весит в одном из киосков метро

Такое объявление весит в одном из киосков метро

Читательница НГС увидела маски за 100 рублей, которые продают в метро.

— Мне интересно законно ли такая цена за маску? — спрашивает женщина.

Екатерина Евстафьева
Первые цветы выросли в ПКиО&nbsp;«Сосновый бор»

Первые цветы выросли в ПКиО «Сосновый бор»

Давайте о хорошем. Читатель НГС прислал фото первых цветов.

— В Калининском районе в парке «Сосновый бор» появились первые весенние цветы мать-и-мачехи. Хотя в лесу ещё повсюду лежит снег и по ночам стоит минусовая температура, эти жёлтые малыши уже радуют наш глаз и вселяют в душу больше тепла и весеннего позитива, — рассказал Олег Надточаев.

Екатерина Евстафьева
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В KFC заказы выдают через небольшие окошки

В Новосибирске после того, как запретили все формы общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, рестораторы начали искать новые способы работы. Обозреватель НГС Стас Соколов прошёлся по некоторым заведениям и выяснил, как они работают теперь.

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Улицу Большевистскую редко можно увидеть зелёной ранним утром

Читатель НГС написал, что в городе пробки 5 баллов.

— Доброе утро! В Новосибирске в 7 утра пробки 5 баллов. Такое ощущение, что никакого карантина в Новосибирске нет, — сообщили редакции.

Сервис 2ГИС действительно оценивает дорожную ситуацию в 5 баллов. Однако на картах не видно ставших привычными пробок на ул. Большевистской и Октябрьском мосту. Но вот на площади Лыщинского затор всё-таки есть.

Одна из пользователей сервиса удивлена тому, что можно спокойной проехать по ул. Станиславского

Одна из пользователей сервиса удивлена тому, что можно спокойной проехать по ул. Станиславского

Екатерина Евстафьева

Пока можете вспомнить, что, связанное с коронавирусом, произошло в Новосибирске вчера. О девятом заболевшем, обращении губернатора и двух пациентках, которые выздоровели, читайте в нашей подборке.

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Фото сделано перед запуском нашего онлайна

Фото сделано перед запуском нашего онлайна

Доброе утро! Сегодня я, Екатерина Евстафьева, запускаю наш онлайн о коронавирусе в Новосибирске.

Сколько людей вы видите в общественном транспорте? Много ли на улицах машин? Что делает ваше начальство, чтобы обезопасить сотрудников во время пандемии? Рассказывайте нам об этом, пока собираетесь на работу (можете делать фото из окна, если перешли на удалёнку) и присылайте фото, видео и истории на номер +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru или e.evstafyeva@iportal.ru.

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коронавирускоронавирус в НовосибирскеРоспотребнадзор
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