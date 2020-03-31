Второй день нерабочей недели. Что этим утром происходит в Новосибирске — онлайн-хроника

По данным на утро 31 марта, в Новосибирске выявили 9 случаев заражения коронавирусом. Восемь заболевших — женщины, один — мужчина, который до последнего отказывался ехать в больницу. Всего в России зарегистрировано 1836 больных в 71 регионе.



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Вы сделали интересное фото, связанное с жизнью Новосибирска в период пандемии? Вы знаете кого-то, кто лежит в инфекционной больнице с коронавирусом или подозрением на него? Вы потеряли работу, вас отправили в бессрочный неоплачиваемый отпуск из-за ситуации с COVID-19? Или, напротив, вы придумали что-то полезное, важное, интересное, что может вдохновить других жителей города на изменения в это непростое время? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно) +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.