Второй день нерабочей недели. Что этим утром происходит в Новосибирске — онлайн-хроника

Сайт Зарплата.ру опросил 638 новосибирцев и выяснил, как они работают на этой неделе и какую зарплату ждут от своих работодателей. Подробнее — в материале.
Читательница НГС увидела маски за 100 рублей, которые продают в метро.
— Мне интересно законно ли такая цена за маску? — спрашивает женщина.
Давайте о хорошем. Читатель НГС прислал фото первых цветов.
— В Калининском районе в парке «Сосновый бор» появились первые весенние цветы мать-и-мачехи. Хотя в лесу ещё повсюду лежит снег и по ночам стоит минусовая температура, эти жёлтые малыши уже радуют наш глаз и вселяют в душу больше тепла и весеннего позитива, — рассказал Олег Надточаев.
В Новосибирске после того, как запретили все формы общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, рестораторы начали искать новые способы работы. Обозреватель НГС Стас Соколов прошёлся по некоторым заведениям и выяснил, как они работают теперь.
Читатель НГС написал, что в городе пробки 5 баллов.
— Доброе утро! В Новосибирске в 7 утра пробки 5 баллов. Такое ощущение, что никакого карантина в Новосибирске нет, — сообщили редакции.
Сервис 2ГИС действительно оценивает дорожную ситуацию в 5 баллов. Однако на картах не видно ставших привычными пробок на ул. Большевистской и Октябрьском мосту. Но вот на площади Лыщинского затор всё-таки есть.
Пока можете вспомнить, что, связанное с коронавирусом, произошло в Новосибирске вчера. О девятом заболевшем, обращении губернатора и двух пациентках, которые выздоровели, читайте в нашей подборке.
Доброе утро! Сегодня я, Екатерина Евстафьева, запускаю наш онлайн о коронавирусе в Новосибирске.
Сколько людей вы видите в общественном транспорте? Много ли на улицах машин? Что делает ваше начальство, чтобы обезопасить сотрудников во время пандемии? Рассказывайте нам об этом, пока собираетесь на работу (можете делать фото из окна, если перешли на удалёнку) и присылайте фото, видео и истории на номер +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru или e.evstafyeva@iportal.ru.