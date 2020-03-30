Граждане Кыргызстана объявили голодовку в аэропорту Толмачёво — они требуют от правительства своей страны организовать спецборт и вывезти их на родину.
— Голодовка идет, никому никакого дела нет, — рассказывает 67-летняя Ирина Степкичева, организатор голодовки. Она, как и двести её соотечественников, уже несколько дней живет прямо в аэропорту. — Некоторые только вчера подключились к голодовке, кто-то позавчера. Времени мало прошло, голова только кружиться начала, появились признаки обезвоживания. Но нашим властям вообще плевать на всё.
Ирина Степкичева объявила о голодовке в минувшую пятницу, 27 марта. Постепенно к ней стали присоединяться другие жители Киргизии. На сегодняшний день в голодовке участвуют 12 женщин.
Всего в аэропорту находятся больше 200 жителей республики, они не могут вылететь в Бишкек уже две недели.
Ранее НГС писал о застрявших в новосибирском аэропорту Толмачёво 300 жителей Узбекистана —
власти страны закрыли авиасообщение из-за пандемии. Журналист Ксения Лысенко пообщалась с отчаявшимися пассажирами и узнала, что собой представляет жизнь в терминале в пугающих условиях распространения коронавируса. Например, людям продавали кипяток за 50 рублей. Смотрите репортаж.