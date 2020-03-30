Граждане Кыргызстана объявили голодовку в аэропорту Толмачёво — они требуют от правительства своей страны организовать спецборт и вывезти их на родину.



— Голодовка идет, никому никакого дела нет, — рассказывает 67-летняя Ирина Степкичева, организатор голодовки. Она, как и двести её соотечественников, уже несколько дней живет прямо в аэропорту. — Некоторые только вчера подключились к голодовке, кто-то позавчера. Времени мало прошло, голова только кружиться начала, появились признаки обезвоживания. Но нашим властям вообще плевать на всё.