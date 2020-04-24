12-летняя Софья Туманова из Новосибирска выступит на Первом канале в финале седьмого сезона шоу «Голос.Дети», который пройдет в Москве 24 апреля.

По новосибирскому времени шоу начнётся 1:30 25 апреля. В финале выступят девять вокалистов, и только трое из них пройдут в суперфинал проекта.

Как Софья дошла до финала

В конце марта девочка стала первым ребёнком из Новосибирска, вышедшим в финал проекта.



На слепых прослушиваниях к девочке повернулись все три члена жюри. Девочка долго принимала решение, но в итоге пошла в команду к Валерию Меладзе. На этапе поединков из 15 человек остались пятеро, и в этой пятерке оказалась и Софья. В полуфинале девочка исполнила соул-композицию My mind американской певицы Yebba и, не оставив жюри равнодушным, прошла в финал.