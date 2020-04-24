12-летняя Софья Туманова из Новосибирска выступит на Первом канале в финале седьмого сезона шоу «Голос.Дети», который пройдет в Москве 24 апреля.
По новосибирскому времени шоу начнётся 1:30 25 апреля. В финале выступят девять вокалистов, и только трое из них пройдут в суперфинал проекта.
Как Софья дошла до финала
В конце марта девочка стала первым ребёнком из Новосибирска, вышедшим в финал проекта.
На слепых прослушиваниях к девочке повернулись все три члена жюри. Девочка долго принимала решение, но в итоге пошла в команду к Валерию Меладзе. На этапе поединков из 15 человек остались пятеро, и в этой пятерке оказалась и Софья. В полуфинале девочка исполнила соул-композицию My mind американской певицы Yebba и, не оставив жюри равнодушным, прошла в финал.
Софья не сразу поверила в то, что произошло, и была удивлена и счастлива, когда услышала свое имя:
— Я невероятно рада, и я уже, наверное, все слезы радости выплакала, и сейчас у меня просто такое легкое спокойствие. Безумно рада! Спасибо моему наставнику, потому что, честно, я не ожидала. Не ожидала, что окажусь в финале, — сказала девочка в эфире.
Попала на шоу с четвёртой попытки
Соня поет с пяти лет, занимается вокалом седьмой год, участвовала в огромном количество разных конкурсов и фестивалей и несколько раз получала гран-при. Сейчас она уже пятый год учится в музыкальной школе по классу фортепиано. Соня — единственный профессиональный музыкант в семье. Кроме музыки, девочка занимается плаванием, журналистикой и рисованием, а еще учится на четверки и пятерки.
Софья попала в шоу с четвертой попытки. Она уже участвовала в отборах в 9, 10 и 11 лет. Удача улыбнулась ей в прошлом году на отборе в седьмой сезон проекта.
— Я рада за Соню, и правильно, что это произошло именно сейчас: она очень трудолюбива, чувствует музыку и занимается ей осознанно, — говорит педагог Софьи по вокалу Ольга Николаева. — Песню для слепых прослушиваний выбрала я. Текст песни непростой, Софья точно передает смысл его через язык музыки. Радует то, что мои ученики могут с таким нетрендовым материалом быть интересными и оцененными жюри конкурса. Особой удачей я считаю то, что Софья смогла покорить всех именно с этой песней. Она не такая уж известная и популярная, но в этом и заключалась задача: суметь преподнести композицию так, чтобы она прозвучала выигрышно и затронула сердца и души членов жюри.
Сейчас Соня находится с мамой в Москве. Она уже готова к выступлению в финале.
— Для меня было большой радостью, когда Соня попала в шоу, а финал стал вообще неожиданным и приятным сюрпризом, — поделилась мама Сони Анастасия. — Дочка очень усердно к нему готовилась, но все же мы не были стопроцентно уверены, что все получится. Но все получилось! Я очень ей горжусь.
О трудностях из-за коронавируса
На съемках участникам нельзя обниматься. Со слов Ольги Николаевой, это морально сложно для участников: когда ребенок не прошел дальше и расстроен, он не может обнять наставника, ведущих, и даже когда ребенок выиграл, такой возможности тоже нет — по крайней мере, в кадре. Кроме того, в зале во время финала не будет зрителей, поэтому атмосфера будет не совсем привычная. На площадке все очень строго, организаторы соблюдают все правила безопасности, даже преподавательнице нельзя было приехать, потому что все сопровождающие должны были приехать в Москву заранее, находиться на карантине 14 дней, сдать тест на коронавирус. Поэтому в группе поддержки Сони только один человек — это ее мама. Ольга Николаева отмечает, что главная сложность для Софьи и для нее самой заключается в том, что все общение проходит только онлайн.
— Детям, конечно, сложно в такой обстановке. У них за все это время не было ни одной очной репетиции, то есть у них нет возможности петь в микрофон уже почти месяц. Материал у нас с Соней утвердили заранее, и у нас все готово, мы успели в Новосибирске сделать все, что нужно, постоянно с ней созваниваемся, занимаемся и готовимся по скайпу. В общем-то все готово. Просто тяжело, что репетиция будет всего одна, петь нужно будет в прямом эфире, не каждый взрослый может так сориентироваться. Поэтому будет после этого проекта настоящий профессионал, который будет ориентироваться в любой ситуации.
В прошлую пятницу две девочки из Новосибирска выбыли из проекта «Голос.Дети» — они были в командах Басты и Полины Гагариной.