Что происходит из-за коронавируса в Лондоне? Смотрите прямой эфир в Instagram c бывшей сибирячкой

НГС запускает инстасериал, в котором мы обсуждаем, как наши соотечественники переживают пандемию коронавируса в других странах, и сравниваем всё с происходящим в Новосибирске и России в целом.

В этот понедельник, 30 марта, в 19:00 мы поговорим с Елизаветой Ларионовой, которая год назад переехала в Лондон. Раньше девушка училась на факультете журналистики НГУ, после окончания вуза она переехала в Великобританию, где сейчас работает ассистентом в русской гимназии.

В Великобритании карантин? Жителям можно выходить из дома? Много ли там заболевших? А в магазинах есть дефицит продуктов? Всю правду смотрите в прямом эфире, который пройдет в Instagram НГС. Разговаривать с Елизаветой Ларионовой будет журналист Алина Каур. Вопросы смогут задать все подписчики.

