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Что происходит из-за коронавируса в Лондоне? Смотрите прямой эфир в Instagram c бывшей сибирячкой

Елизавета Ларионова расскажет всю правду специально для читателей НГС и ответит на вопросы подписчиков

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Елизавета расскажет о ситуации с коронавирусом в Лондоне

Елизавета расскажет о ситуации с коронавирусом в Лондоне

НГС запускает инстасериал, в котором мы обсуждаем, как наши соотечественники переживают пандемию коронавируса в других странах, и сравниваем всё с происходящим в Новосибирске и России в целом.

В этот понедельник, 30 марта, в 19:00 мы поговорим с Елизаветой Ларионовой, которая год назад переехала в Лондон. Раньше девушка училась на факультете журналистики НГУ, после окончания вуза она переехала в Великобританию, где сейчас работает ассистентом в русской гимназии.

В Великобритании карантин? Жителям можно выходить из дома? Много ли там заболевших? А в магазинах есть дефицит продуктов? Всю правду смотрите в прямом эфире, который пройдет в Instagram НГС. Разговаривать с Елизаветой Ларионовой будет журналист Алина Каур. Вопросы смогут задать все подписчики.

Так сейчас выглядит лондонская подземка

Так сейчас выглядит лондонская подземка

Параллельно на сайте НГС мы ведем круглосуточную онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

Сегодня губернатор Новосибирской области обратился к жителям — он просит их оставаться дома. Мы опубликовали полный текст речи главы региона.

Наши корреспонденты прошлись по улицам города и поговорили с жителями. Они объяснили, почему вышли на улицу в первый день нерабочей недели.

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коронавирус в НовосибирскеЛондонпрямой эфир
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