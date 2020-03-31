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Сибиряки на карантине снимают видео в поддержку Little Big: танцы в масках, с гречкой и антисептиками

Участники флешмоба поддерживают группу, которая не смогла поехать на Евровидение, так как его отменили

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Новосибирцы присоединились к массовому челленджу в поддержку группы Little Big&nbsp;

Новосибирцы присоединились к массовому челленджу в поддержку группы Little Big 

Челлендж unovisionchallenge добрался до Новосибирска — сибиряки танцуют под песню Uno группы Little Big, обыгрывая сюжеты на тему вспышки коронавируса. Маска, антисептик, гречка и туалетная бумага — неизменный атрибут съёмки.

Видео с танцем из клипа стали появляться в соцсетях в поддержку группы после того, как отменили музыкальный конкурс «Евровидение».

Одной из первых в нашем городе эстафету подхватила команда сети кофеен «Кофебулка» — сотрудники станцевали в черных масках.

— Отмена Евровидения не повод для грусти! Даём бой плохому настроению и подхватываем #unovisionchallenge от @littlebigband, — написали они в своем аккаунте в Instagram.

Жительница Новосибирска Алина Семенова обошлась без команды и смонтировала все сама, вооружившись только мылом, туалетной бумагой, гречкой (немного рассыпала) и вином.

Команда магазина «Продукто» тоже не осталась в стороне:

— Карантин? Коронавирус? Мы справимся с любой ситуацией, — написали они у себя в профиле и смиксовали две песни Little Big сразу — Uno и I'm ok. Антисептик тоже был, много.

Сибирячки Мария Болотина и её коллега по танцу Яна Полещук не стали далеко ходить и сделали все максимально просто: на одном телефоне включили музыку, а на другой сняли свой перфоманс.

Салон красоты «Точка» подошел к делу чуть более оригинально, и участники танцевальной постановки даже нарядились. В своем ролике они намекали на скидки за услуги, правда на сегодняшний день это уже не актуально. Но все равно, давайте посмотрим.

А в Омске клип сняла группа поддержки ХК «Авангард».

А девчонки из Междуреченска превратили свою тренировку в съёмочную площадку:

На прошлой неделе НГС писал про художника, который считает, что предсказал коронавирус: он нарисовал объект, похожий на этот вирус, еще в 2016 году.

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