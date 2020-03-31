Сибиряки на карантине снимают видео в поддержку Little Big: танцы в масках, с гречкой и антисептиками

Челлендж unovisionchallenge добрался до Новосибирска — сибиряки танцуют под песню Uno группы Little Big, обыгрывая сюжеты на тему вспышки коронавируса. Маска, антисептик, гречка и туалетная бумага — неизменный атрибут съёмки.
Видео с танцем из клипа стали появляться в соцсетях в поддержку группы после того, как отменили музыкальный конкурс «Евровидение».
Одной из первых в нашем городе эстафету подхватила команда сети кофеен «Кофебулка» — сотрудники станцевали в черных масках.
— Отмена Евровидения не повод для грусти! Даём бой плохому настроению и подхватываем #unovisionchallenge от @littlebigband, — написали они в своем аккаунте в Instagram.
Жительница Новосибирска Алина Семенова обошлась без команды и смонтировала все сама, вооружившись только мылом, туалетной бумагой, гречкой (немного рассыпала) и вином.
Команда магазина «Продукто» тоже не осталась в стороне:
— Карантин? Коронавирус? Мы справимся с любой ситуацией, — написали они у себя в профиле и смиксовали две песни Little Big сразу — Uno и I'm ok. Антисептик тоже был, много.
Сибирячки Мария Болотина и её коллега по танцу Яна Полещук не стали далеко ходить и сделали все максимально просто: на одном телефоне включили музыку, а на другой сняли свой перфоманс.
Салон красоты «Точка» подошел к делу чуть более оригинально, и участники танцевальной постановки даже нарядились. В своем ролике они намекали на скидки за услуги, правда на сегодняшний день это уже не актуально. Но все равно, давайте посмотрим.
А в Омске клип сняла группа поддержки ХК «Авангард».
А девчонки из Междуреченска превратили свою тренировку в съёмочную площадку:
На прошлой неделе НГС писал про художника, который считает, что предсказал коронавирус: он нарисовал объект, похожий на этот вирус, еще в 2016 году.