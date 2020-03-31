Сибиряки на карантине снимают видео в поддержку Little Big: танцы в масках, с гречкой и антисептиками

Челлендж unovisionchallenge добрался до Новосибирска — сибиряки танцуют под песню Uno группы Little Big, обыгрывая сюжеты на тему вспышки коронавируса. Маска, антисептик, гречка и туалетная бумага — неизменный атрибут съёмки.

Видео с танцем из клипа стали появляться в соцсетях в поддержку группы после того, как отменили музыкальный конкурс «Евровидение».



Одной из первых в нашем городе эстафету подхватила команда сети кофеен «Кофебулка» — сотрудники станцевали в черных масках.