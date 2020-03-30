Сегодня на НГС вышла очередная история из проекта «Фронтовой инстаграм». В этом проекте мы публикуем непарадные снимки солдатского быта времен Великой Отечественной войны. «Фронтовой инстаграм» охватывает 15 крупнейших городов России. Самые яркие снимки проекта мы собираем в инстаграме «Первый фронтовой».
В этом году Россия празднует 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате мы решили отойти от официальных поздравлений и показать вам снимки военных лет, где ветераны — еще не серьезные взрослые дяди в костюмах с орденами, а почти мальчишки с улыбками до ушей.
Такие мальчишки и громили фрица на «катюшах», чинили связь под артобстрелом, брали Берлин, падали в лес в подбитых самолетах и по две недели, контуженные, ползли в расположение своих частей. Нам важно запомнить их такими. И важно, чтобы такими их запомнили и вы.
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