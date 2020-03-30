Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона. В своей речи он просит их относиться ответственно к своему здоровью и быть дома. Мы приводим полный текст обращения.
— Текущая неделя в Новосибирской области объявлена нерабочей. Это вынужденная мера. Она нужна для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в нашей стране.
Я в первую очередь обращаюсь к новосибирским бизнесменам и руководителям. Мы видим, что ситуация очень непростая. Она беспокоит всех нас. Директора предприятий переживают о неисполнении важных контрактов, предприниматели волнуются о будущем своего бизнеса, главы муниципалитетов — о возможном неисполнении бюджетов и недофинансировании социальных обязательств.
Эти проблемы нам предстоит решать вместе, сообща. Но сегодня, в первую очередь, важно, чтобы последствия пандемии коронавируса на территории нашей области и нашей страны не стали чрезвычайными. Мы должны помнить, что здоровье и жизнь людей ценнее всего. Прошу действовать ответственно, разумно, дальновидно.
Главная задача сейчас — максимально снизить риски и предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Прошу всех в эти дни остаться дома, соблюдать меры предосторожности и рекомендации врачей. Обращайтесь за помощью сразу, если почувствовали недомогание. Не пренебрегайте своим здоровьем.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области. Сегодня, 30 марта, стало известно, что девятым заболевшим в регионе стал мужчина — он не хотел отправляться в больницу, поэтому его госпитализируют по решению суда.