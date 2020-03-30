Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона. В своей речи он просит их относиться ответственно к своему здоровью и быть дома. Мы приводим полный текст обращения.



— Текущая неделя в Новосибирской области объявлена нерабочей. Это вынужденная мера. Она нужна для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в нашей стране.



Я в первую очередь обращаюсь к новосибирским бизнесменам и руководителям. Мы видим, что ситуация очень непростая. Она беспокоит всех нас. Директора предприятий переживают о неисполнении важных контрактов, предприниматели волнуются о будущем своего бизнеса, главы муниципалитетов — о возможном неисполнении бюджетов и недофинансировании социальных обязательств.

