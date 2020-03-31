В Новосибирске после того, как запретили все формы общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, рестораторы начали искать новые способы работы.



Так, сеть кафе самообслуживания «Вилка Ложка» открыла первую точку в формате магазина.



Точка «Вилки Ложки» нового формата заработала на площади Калинина — в помещении давно работающей здесь столовой сети. В зале полностью убрали мебель, а на раздачу теперь выложен сильно ужатый набор блюд «Вилки Ложки» в пластиковых контейнерах.



Здесь же можно купить крупы, кондитерские изделия и горячие напитки (чай, кофе). Руководитель «Вилки Ложки» Илья Серов называет этот формат «магазином», признавая, впрочем, что точка на Калинина — это некий пробный шаг. Компания будет совершенствовать её, в зависимости от спроса.