В Новосибирске после того, как запретили все формы общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, рестораторы начали искать новые способы работы.
Так, сеть кафе самообслуживания «Вилка Ложка» открыла первую точку в формате магазина.
Точка «Вилки Ложки» нового формата заработала на площади Калинина — в помещении давно работающей здесь столовой сети. В зале полностью убрали мебель, а на раздачу теперь выложен сильно ужатый набор блюд «Вилки Ложки» в пластиковых контейнерах.
Здесь же можно купить крупы, кондитерские изделия и горячие напитки (чай, кофе). Руководитель «Вилки Ложки» Илья Серов называет этот формат «магазином», признавая, впрочем, что точка на Калинина — это некий пробный шаг. Компания будет совершенствовать её, в зависимости от спроса.
Корреспондент НГС был в заведении в обеденное время, когда в обычной ситуации заведение было полным. Сейчас перед витриной (в которую превратилась раздача) стояли в некотором недоумении несколько человек, но торговля шла, посетители покупали салаты, котлеты и капучино из автомата.
Выбранный «Вилкой Ложкой» формат не уникален. Примерно так же изначально работает сеть Primetime, где большая часть меню выложена в готовом виде, в коробочках в холодильнике, который стоит в зале.
Большинство кофеен и кулинарий в центре пытаются продолжить работу, просто убрав посадочные места. Так, в заведении «Из другого теста» перекрыли проход на второй этаж и убрали с первого этажа столы. А чтобы у посетителей не возникало соблазна сеть на диван вдоль стены, на него ножками вверх сложили стулья.
В сети кофеен «Академия кофе» вообще решили не рисковать, перекрыв доступ в кофейню в принципе. На входе в заведение сейчас установлен стол с кассовым аппаратом и аксессуарами. Сделав заказ, клиенты ждут теперь не внутри, а снаружи.
В «Чашке кофе» на Ленина, 12 даже попытались организовать что-то вроде летней веранды, выставив на открытой площадке несколько шезлонгов. Желающих присесть на них со стаканом латте, впрочем, немного — погода пока этому не способствует.
В сети KFC решили оставить пока работающей точку в торговом центре «Ройял Парк», но для того, чтобы сократить контакты между сотрудниками и посетителями, затянули всё пространство плёнкой, в которой вырезаны два небольших экрана. Точка работает только навынос, все столы и стулья с фуд-корта убраны.
Пока единственной известной ресторанной компанией, которая полностью приостановила работу на неопределенный срок, стала Skuratov Coffee. В компании сохранили работу только интернет-магазина, купить готовый кофе здесь нельзя даже навынос.
По сути, основным источником, который способен приносить большинству заведений хоть какие-то деньги, стала доставка готовых блюд. Доминирующие на этом рынке операторы «Яндекс.Еда» и «Деливери Клаб», однако, по словам рестораторов, берут не меньше 30% от стоимости блюда. Чтобы не платить эти деньги, местные рестораторы пытаются или наладить собственную доставку, или объединиться с теми, у кого такая доставка уже есть. Так, в сети «Пицца Синица» объявили, что готовы включить в свою систему доставки другие новосибирские заведения.
— Работу курьеров будут оплачивать сами заведения, а мы предоставляем им бесплатно нашу уже работающую технологическую платформу, — пояснили в «Пицце Синице».
Тем временем новосибирские власти уже начали проверки предприятий на предмет соблюдения ими ограничений, наложенных постановлением губернатора Новосибирской области от 27 марта.