Роспотребнадзор подал иск в суд, чтобы мужчину поместили в больницу. Иск удовлетворили, мужчину поместят в инфекционную больницу.

— Для пассажиров рейса 5884 период самоизоляции закончился 28 марта. Всего в самолете было 155 пассажиров, включая 130 жителей нашего региона. Они находились под медицинским наблюдением, были обследованы на коронавирус, — добавил оперштаб.

Остальные пассажиры рейса здоровы.

Мы ведём онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.



Утром 30 марта стало известно, что 2 ребёнка с симптомами ОРВИ, которые вернулись из Вьетнама и Таиланда, попали в детскую больницу.



Также стало известно, из какого района Новосибирска увезли восьмую заболевшую — там она провела первые дни после поездки.