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О новом заболевшем рассказал региональный Минздрав

О новом заболевшем рассказал региональный Минздрав

30 марта стало известно ещё об одном заболевшем коронавирусом в Новосибирской области. Им оказался мужчина, прилетевший из Мюнхена.

— Мужчина прилетел в Новосибирск 15 марта из Мюнхена рейсом 5884 авиакомпании S7. Находился дома на самоизоляции с женой, с которой они вместе вернулись из Германии. Клинически здоров, проявлений ОРВИ с момента прилета у него не было. У пациента взяли пробы на коронавирус. Результат скринингового исследования — положительный. Для подтверждения диагноза материал направили в лабораторию научного центр «Вектор», получен окончательный результат — «коронавирусная инфекция». Мужчине предложили госпитализацию в инфекционную больницу, от которой он письменно отказался, — сообщает оперштаб по коронавирусу Новосибирской области.

Роспотребнадзор подал иск в суд, чтобы мужчину поместили в больницу. Иск удовлетворили, мужчину поместят в инфекционную больницу.

— Для пассажиров рейса 5884 период самоизоляции закончился 28 марта. Всего в самолете было 155 пассажиров, включая 130 жителей нашего региона. Они находились под медицинским наблюдением, были обследованы на коронавирус, — добавил оперштаб.

Остальные пассажиры рейса здоровы.

Мы ведём онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.

Утром 30 марта стало известно, что 2 ребёнка с симптомами ОРВИ, которые вернулись из Вьетнама и Таиланда, попали в детскую больницу.

Также стало известно, из какого района Новосибирска увезли восьмую заболевшую — там она провела первые дни после поездки.

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коронавирус в Новосибирске
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