Запланированную на июнь реформу техосмотра сдвинут на неопределенный срок из-за коронавируса и усложнения экономической ситуации. Как сообщает газета «Коммерсант», такой вопрос сейчас прорабатывается профильными ведомствами.



В Минэкономики объяснили, что это нужно для минимизации издержек бизнеса и сокращения контактов между людьми во время пандемии. Окончательное решение по переносу реформы примут в ближайшее время с учетом мнения операторов ТО, МВД, Минтранса и страховщиков.



Идею уже поддержал Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Он добавил, что дополнительно можно сократить число проверок новых автомобилей и вместо одного раза в три года осматривать их каждые четыре-пять лет.

