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Штрафовать водителей за покупные техосмотры пока не будут

Штрафовать водителей за покупные техосмотры пока не будут

Запланированную на июнь реформу техосмотра сдвинут на неопределенный срок из-за коронавируса и усложнения экономической ситуации. Как сообщает газета «Коммерсант», такой вопрос сейчас прорабатывается профильными ведомствами.

В Минэкономики объяснили, что это нужно для минимизации издержек бизнеса и сокращения контактов между людьми во время пандемии. Окончательное решение по переносу реформы примут в ближайшее время с учетом мнения операторов ТО, МВД, Минтранса и страховщиков.

Идею уже поддержал Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Он добавил, что дополнительно можно сократить число проверок новых автомобилей и вместо одного раза в три года осматривать их каждые четыре-пять лет.

Напомним, реформа подразумевает ужесточение проведения техосмотра, чтобы операторы ТО начали нормально осматривать автомобили, а автомобилисты — прекратили получать диагностические карты за деньги. По оценкам экспертов, сейчас документ покупается примерно в 80% случаев, в том числе — через интернет.

Вы проводите техосмотр автомобиля?

    Для устранения такой практики планировалось ввести штрафы: 2 тысячи рублей для водителей за управление автомобилем без пройденного ТО и еще 5–10 тысяч — непосредственно за получение липовой карты.

    Также собирались ужесточить ответственность для операторов ТО. Должностным лицам за нарушение закона предусматривался штраф 30–50 тысяч рублей, а юрлицам, в том числе ИП, — штраф 200–300 тысяч. В некоторых случаях предполагалась и уголовная ответственность.

    Следить за соблюдением правил будут с помощью технологий. Сама диагностическая карта должна стать электронной, что усложнит возможность ее подделки. Кроме того, во время осмотра автомобиля планируют делать несколько фотографий — чтобы подтвердить, что машина действительно была на проверке.

    Проблемы с реформой были даже без коронавируса

    Проблемы с реформой были даже без коронавируса

    Впрочем, отложить реформу могли даже при отсутствии пандемии. Как рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов, есть проблемы с принятием подзаконных актов.

    — Требования к экспертам и оборудованию должны быть готовы к 1 апреля, но этого до сих пор не сделано, — говорит он. — Если ускорить процесс, то документы окажутся сырыми. Но даже если их примут в последний момент, за оставшиеся два месяца все операторы не успеют подготовиться и пройти аккредитацию.

    Также отсутствует новая методика расчета тарифов. Поскольку расходы операторов вырастут, работать по прежним ценам, которые не менялись с 2013 года, им будет тяжело.

    Из-за коронавируса могут вырасти цены на ОСАГО. Страховщики попросили Центробанк разрешить им устанавливать более высокие тарифы. На фоне пандемии возникают проблемы у независимых АЗС, которые тоже просят поддержки. Должникам с ограниченным действием прав хотят разрешить садиться за руль на время распространения инфекции.

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