Уже вторую неделю на сайте мужского журнала MAXIM идет голосование читателей за участниц конкурса MISS MAXIM: среди девушек появилась ещё одна жительница Новосибирска — Светлана Гладких.
Сейчас 19-летняя участница занимает 62-е место, всего в рейтинге 120 девушек.
Голосование проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из участниц случайные пары, а читателям остается выбрать ту девушку, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала. Сейчас у Светланы Гладких 50%.
Каждый день список пополняется 20 новыми участницами. Заявки принимаются до 17 апреля, голосование продлится до 18 мая — предлагаем вам голосовать за участниц из Новосибирска. Мы уже писали про ещё одну конкурсантку из Новосибирска, Марию Пещерскую. Сейчас она на 19-м месте.
По результатам зрительского голосования в финал пройдут 100 лучших участниц. Они отправятся в Москву на профессиональную фотосессию. 10 из них выберет редакция журнала — они станут главными претендентками на обложку.
В феврале ещё одна жительница Новосибирска решила попробовать силы на конкурсе красоты «Мисс Россия — 2020». Посмотреть фотографии красотки можно тут.