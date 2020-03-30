Уже вторую неделю на сайте мужского журнала MAXIM идет голосование читателей за участниц конкурса MISS MAXIM: среди девушек появилась ещё одна жительница Новосибирска — Светлана Гладких.



Сейчас 19-летняя участница занимает 62-е место, всего в рейтинге 120 девушек.

Голосование проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из участниц случайные пары, а читателям остается выбрать ту девушку, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала. Сейчас у Светланы Гладких 50%.