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Сейчас в рейтинге конкурса 120 участниц. Большинство девушек из Москвы, но есть и две сибирячки

Сейчас в рейтинге конкурса 120 участниц. Большинство девушек из Москвы, но есть и две сибирячки

Уже вторую неделю на сайте мужского журнала MAXIM идет голосование читателей за участниц конкурса MISS MAXIM: среди девушек появилась ещё одна жительница Новосибирска — Светлана Гладких.

Сейчас 19-летняя участница занимает 62-е место, всего в рейтинге 120 девушек.

Голосование проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из участниц случайные пары, а читателям остается выбрать ту девушку, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала. Сейчас у Светланы Гладких 50%.

Сейчас Светлана Гладких занимает 62-е место в рейтинге

Сейчас Светлана Гладких занимает 62-е место в рейтинге

Каждый день список пополняется 20 новыми участницами. Заявки принимаются до 17 апреля, голосование продлится до 18 мая — предлагаем вам голосовать за участниц из Новосибирска. Мы уже писали про ещё одну конкурсантку из Новосибирска, Марию Пещерскую. Сейчас она на 19-м месте.

Голосование на сайте продлится до 18 мая

Голосование на сайте продлится до 18 мая

По результатам зрительского голосования в финал пройдут 100 лучших участниц. Они отправятся в Москву на профессиональную фотосессию. 10 из них выберет редакция журнала — они станут главными претендентками на обложку.

Светлане Гладких 19 лет

Светлане Гладких 19 лет

Чтобы попасть на конкурс, девушка разместила в своей социальной сети фотографии со специальным хештегом, и её выбрали модераторы

Чтобы попасть на конкурс, девушка разместила в своей социальной сети фотографии со специальным хештегом, и её выбрали модераторы

До этого Светлана принимала участие в профессиональных фотосессиях

До этого Светлана принимала участие в профессиональных фотосессиях

В феврале ещё одна жительница Новосибирска решила попробовать силы на конкурсе красоты «Мисс Россия — 2020». Посмотреть фотографии красотки можно тут.

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