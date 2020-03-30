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Подтвержденный коронавирус в Новосибирске диагностируют второй день подряд

Подтвержденный коронавирус в Новосибирске диагностируют второй день подряд

Федеральный оперативный штаб озвучил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в России. Всего за сутки, с 29 по 30 марта, в стране выявили 302 больных. Львиная доля заболевших — в Москве. Один новый случай зарегистрирован в Новосибирске.

В региональном оперативном штабе Новосибирской области не смогли прокомментировать оперативно новый случай заболевания.

Обновлено. Стали известны подробности. Заболевший коронавирусом новосибирец отказался ложиться в инфекционку. На него подали в суд.

Раскладка по регионам выглядит следующим образом:

Москва — 212
Республика Коми — 15
Санкт-Петербург — 8
Московская область — 7
Республика Бурятия — 5
Архангельская область — 4
Белгородская область — 3
Псковская область — 3
Республика Адыгея — 3
Республика Дагестан- 3
Кировская область — 3
Владимирская область — 2
Ивановская область — 2
Рязанская область — 2
Вологодская область — 2
Ленинградская область — 2
Мурманская область — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Марий Эл — 2
Пермский край — 2
Саратовская область — 2
Челябинская область — 2
Красноярский край — 2
Калужская область — 1
Липецкая область — 1
Тверская область — 1

Тульская область — 1
Калининградская область — 1
Республика Калмыкия — 1
Ставропольский край — 1
Оренбургская область — 1
Республика Хакасия — 1
Алтайский край — 1
Иркутская область — 1
Новосибирская область — 1

Мы ведём онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.

Сегодня, 30 марта, губернатор Андрей Травников рассказал, что грозит работодателям, которые заставляют сотрудников выходить на работу.

Мы провели опрос о том, какими продуктами закупаются новосибирцы на случай карантина.

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коронавирус в Новосибирске
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