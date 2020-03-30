Федеральный оперативный штаб озвучил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в России. Всего за сутки, с 29 по 30 марта, в стране выявили 302 больных. Львиная доля заболевших — в Москве. Один новый случай зарегистрирован в Новосибирске.



В региональном оперативном штабе Новосибирской области не смогли прокомментировать оперативно новый случай заболевания.

Обновлено. Стали известны подробности. Заболевший коронавирусом новосибирец отказался ложиться в инфекционку. На него подали в суд.