Федеральный оперативный штаб озвучил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в России. Всего за сутки, с 29 по 30 марта, в стране выявили 302 больных. Львиная доля заболевших — в Москве. Один новый случай зарегистрирован в Новосибирске.
В региональном оперативном штабе Новосибирской области не смогли прокомментировать оперативно новый случай заболевания.
Обновлено. Стали известны подробности. Заболевший коронавирусом новосибирец отказался ложиться в инфекционку. На него подали в суд.
Раскладка по регионам выглядит следующим образом:
Москва — 212
Республика Коми — 15
Санкт-Петербург — 8
Московская область — 7
Республика Бурятия — 5
Архангельская область — 4
Белгородская область — 3
Псковская область — 3
Республика Адыгея — 3
Республика Дагестан- 3
Кировская область — 3
Владимирская область — 2
Ивановская область — 2
Рязанская область — 2
Вологодская область — 2
Ленинградская область — 2
Мурманская область — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Марий Эл — 2
Пермский край — 2
Саратовская область — 2
Челябинская область — 2
Красноярский край — 2
Калужская область — 1
Липецкая область — 1
Тверская область — 1
Тульская область — 1
Калининградская область — 1
Республика Калмыкия — 1
Ставропольский край — 1
Оренбургская область — 1
Республика Хакасия — 1
Алтайский край — 1
Иркутская область — 1
Новосибирская область — 1
Мы ведём онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.
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