Дороги Новосибирска опустели — пробки упали до 2 баллов

Этим днем, 30 марта, загруженность дорог в Новосибирске по версии «Яндекса» не превысила 2 баллов, обычно в будние дни стандартные заторы достигают 4–6 баллов, в часы пик —
Сейчас в городе свободны все направления, есть локальные затруднения на площади Энергетиков, улице Никитина, улице Плановой, улице Кедровой, улице Большевистской.
Утром по версии 2ГИС пробки составляли 5 баллов (этот сервис завышает показатель), заторы были перед площадью Труда, на улице Троллейной, на улице Ватутина.
В Москве этим утром и вовсе поставлен своего рода исторический рекорд — пробки там составили 0 баллов.
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