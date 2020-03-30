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Дороги и транспорт

Дороги Новосибирска опустели — пробки упали до 2 баллов

Понедельник, который совсем не похож на понедельник. Смотрим доказательства

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Таким этим утром выглядел подъезд к Коммунальному мосту. Машин мало, никаких пробок, несмотря на утренний час пик

Таким этим утром выглядел подъезд к Коммунальному мосту. Машин мало, никаких пробок, несмотря на утренний час пик

Этим днем, 30 марта, загруженность дорог в Новосибирске по версии «Яндекса» не превысила 2 баллов, обычно в будние дни стандартные заторы достигают 4–6 баллов, в часы пик — 7–10 баллов. Даже по субботам пробки могут составлять 3–4 балла.

Заторы не превышают 2 баллов

Заторы не превышают 2 баллов

Сейчас в городе свободны все направления, есть локальные затруднения на площади Энергетиков, улице Никитина, улице Плановой, улице Кедровой, улице Большевистской.

Утренняя ситуация на дорогах

Утренняя ситуация на дорогах

Утром по версии 2ГИС пробки составляли 5 баллов (этот сервис завышает показатель), заторы были перед площадью Труда, на улице Троллейной, на улице Ватутина.

В Москве этим утром и вовсе поставлен своего рода исторический рекорд — пробки там составили 0 баллов.

Что сейчас происходит в Новосибирске, какие организации работают, как горожане проводят время дома — читайте в нашей круглосуточной онлайн-хронике.

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Пробкидороги
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