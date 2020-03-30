Купили на 40% больше водки: перед нерабочей неделей новосибирцы запаслись алкоголем

Представитель одной из федеральных сетей, которая работает в Новосибирске, также подтверждает эту динамику. Хотя в этой компании рост по водке в конце прошлой недели был чуть больше 30%. Зато более дорогие крепкие напитки (виски, коньяк) покупали почти на 20% лучше.

Данные розницы подтверждают и оптовики. Представитель одной из компании дистрибьютора рассказал, что повышенный спрос стал очевиден на прошлой неделе, когда ощутимо выросло количество новых заявок.

Рост продажи водки в целом не типичен. Так, по данным исследовательской компании Nielsen, в 2019 году при общем росте продаж алкоголя в России на 2% единственной категорией, которая такого роста не показала, была именно водка. И такая ситуация сохраняется уже несколько лет.



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