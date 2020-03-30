Купили на 40% больше водки: перед нерабочей неделей новосибирцы запаслись алкоголем

Новосибирцы решились запастись алкоголем. По словам представителей сразу нескольких торговых компаний, продажи спиртного в конце прошлой недели выросли в разных категориях от 10% до 40%.
Как рассказали в торговом холдинге «Сибирский гигант», на выходных в магазинах компании («Горожанка», «Мегас», «Гигант») сильнее всего (на 40%) выросли продажи водки.
На неделе, впрочем, этот товар в указанных магазинах тоже брали активней обычного — рост составил порядка 25%. Лучше стало продаваться и вино (10–15%).
Представитель одной из федеральных сетей, которая работает в Новосибирске, также подтверждает эту динамику. Хотя в этой компании рост по водке в конце прошлой недели был чуть больше 30%. Зато более дорогие крепкие напитки (виски, коньяк) покупали почти на 20% лучше.
Данные розницы подтверждают и оптовики. Представитель одной из компании дистрибьютора рассказал, что повышенный спрос стал очевиден на прошлой неделе, когда ощутимо выросло количество новых заявок.
Рост продажи водки в целом не типичен. Так, по данным исследовательской компании Nielsen, в
25 марта Владимир Путин из-за пандемии коронавируса объявил нерабочей неделю с
По данным опроса НГС, новосибирцы включили алкоголь в