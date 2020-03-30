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Еда

Купили на 40% больше водки: перед нерабочей неделей новосибирцы запаслись алкоголем

Кроме водки, новосибирцы стали чаще покупать и виски с коньяком

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Опрошенные в магазинах горожане утверждают, что покупают алкоголь преимущественно про запас

Опрошенные в магазинах горожане утверждают, что покупают алкоголь преимущественно про запас

Новосибирцы решились запастись алкоголем. По словам представителей сразу нескольких торговых компаний, продажи спиртного в конце прошлой недели выросли в разных категориях от 10% до 40%.

Как рассказали в торговом холдинге «Сибирский гигант», на выходных в магазинах компании («Горожанка», «Мегас», «Гигант») сильнее всего (на 40%) выросли продажи водки.

На неделе, впрочем, этот товар в указанных магазинах тоже брали активней обычного — рост составил порядка 25%. Лучше стало продаваться и вино (10–15%).

Представитель одной из федеральных сетей, которая работает в Новосибирске, также подтверждает эту динамику. Хотя в этой компании рост по водке в конце прошлой недели был чуть больше 30%. Зато более дорогие крепкие напитки (виски, коньяк) покупали почти на 20% лучше.

Данные розницы подтверждают и оптовики. Представитель одной из компании дистрибьютора рассказал, что повышенный спрос стал очевиден на прошлой неделе, когда ощутимо выросло количество новых заявок.

Рост продажи водки в целом не типичен. Так, по данным исследовательской компании Nielsen, в 2019 году при общем росте продаж алкоголя в России на 2% единственной категорией, которая такого роста не показала, была именно водка. И такая ситуация сохраняется уже несколько лет.

25 марта Владимир Путин из-за пандемии коронавируса объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.

По данным опроса НГС, новосибирцы включили алкоголь в 10 продуктов первой необходимости, которые они уже начали запасать на случай введения карантина. Алкоголь и сигареты считают такими продуктами 9% опрошенных. Это шестое место в десятке — менее важными оказались сладости, яйца, минеральная вода и хлеб.

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