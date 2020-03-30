Сегодня, 30 марта, в Новосибирске заработала горячая линия по нарушению трудовых прав во время нерабочей недели.
— В случае нарушения работодателями указа Президента Российской Федерации жители Новосибирской области могут сообщить об этом по телефону горячей линии Министерства труда и социального развития Новосибирской области
В дальнейшем эта информация будет передана в государственную инспекцию труда и прокуратуру региона.
В минувшие выходные новосибирцы завалили НГС сообщениями о потере работы из-за коронавируса и других нарушениях, которые допускают их работодатели — некоторые из них мы публиковали в нашей хронике.
Узнать, что сейчас происходит в Новосибирске и области в связи с нерабочей неделей и распространением коронавирусной инфекции, можно тут (статистика, сообщения читателей, свежая информация о принятых мерах).