Сегодня, 30 марта, в Новосибирске заработала горячая линия по нарушению трудовых прав во время нерабочей недели.

— В случае нарушения работодателями указа Президента Российской Федерации жители Новосибирской области могут сообщить об этом по телефону горячей линии Министерства труда и социального развития Новосибирской области 8 800 100–0082 , — сообщили в пресс-службе регионального правительства.



В дальнейшем эта информация будет передана в государственную инспекцию труда и прокуратуру региона.

