1 апреля среда
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня За сутки в России — 440 зараженных коронавирусом
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Линию организовало Министерство соцразвития и труда НСО

Линию организовало Министерство соцразвития и труда НСО

Сегодня, 30 марта, в Новосибирске заработала горячая линия по нарушению трудовых прав во время нерабочей недели.

— В случае нарушения работодателями указа Президента Российской Федерации жители Новосибирской области могут сообщить об этом по телефону горячей линии Министерства труда и социального развития Новосибирской области 8 800 100–0082, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В дальнейшем эта информация будет передана в государственную инспекцию труда и прокуратуру региона.

В минувшие выходные новосибирцы завалили НГС сообщениями о потере работы из-за коронавируса и других нарушениях, которые допускают их работодатели — некоторые из них мы публиковали в нашей хронике.

Узнать, что сейчас происходит в Новосибирске и области в связи с нерабочей неделей и распространением коронавирусной инфекции, можно тут (статистика, сообщения читателей, свежая информация о принятых мерах).

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирске"горячая линия"
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (55)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!