Как изощряются сибиряки, чтобы отметить день рождения на карантине — 9 историй

Ксения Захарова, солистка балетной труппы НОВАТа



День рождения: 5 апреля



— Больших планов на празднование дня рождения ещё нет, скорее всего, буду отмечать в небольшом кругу друзей. Сейчас я готовлюсь к дебюту в балете «Корсар» (состоится в мае), в котором впервые исполню партию Медоры. Я надеюсь на новые встречи со зрителями в НОВАТе, берегите себя и своих близких!



Камиль Кунгуров, актёр театра «Красный факел»



День рождения: 12 апреля



— Вообще никак отмечать не буду. Я очень суеверный, а 40-летие не отмечают! Скромно отмечу 14600 день своей жизни. Короновирус сильно ударил по моим планам в жизни. Отмена спектаклей в театре — это ужас! Моя жизнь тут же остановилась... И это без шуток. Плюс к этому, очень изменились планы на отпуск. В отличии от многих наших сограждан, я очень серьезно отношусь к этой опасности и молю бога, чтобы вспышка вируса поскорей сошла на нет.



Анастасия, читательница НГС



День рождения: 3 апреля



— Я хотела сходить в какое нибудь заведение, но... Так как я человек адекватный, то куплю торт своим детям, себе винишка, сделаю вкусный ужин и проведу вечер с семьёй. Это заменит мне вечеринку с друзьями в заведении. Всё, что бог не делает, всё к лучшему! Отмечу 35-летие с огоньком в следующем году.