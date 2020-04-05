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Как изощряются сибиряки, чтобы отметить день рождения на карантине — 9 историй

Торт в одиночку, вечеринки по интернету, отмена любых празднований... Что еще придумывают новосибирцы?

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Семейное торжество сейчас может выглядеть примерно так

Семейное торжество сейчас может выглядеть примерно так

С 28 марта новосибирцы сидят дома — больше никаких походов по ресторанам и барам, никаких булочек и кофе с собой утром перед работой. И если с этим еще можно смириться (позавтракать можно и дома, а вкусный том-ям с легкостью заменит домашний харчо выходного дня), то как быть тем, чье день рождения выпадает на карантин, который продлили до 30 апреля? Корреспондент НГС Алина Каур поговорила с новосибирцами, чьи именины выпали на март-апрель. Как они отметили день рождения? Нарушали требование о самоизоляции и приглашали друзей? Или грустно ели торт в одиночестве? Вот их истории.

Ксения Захарова, солистка балетной труппы НОВАТа

День рождения: 5 апреля

— Больших планов на празднование дня рождения ещё нет, скорее всего, буду отмечать в небольшом кругу друзей. Сейчас я готовлюсь к дебюту в балете «Корсар» (состоится в мае), в котором впервые исполню партию Медоры. Я надеюсь на новые встречи со зрителями в НОВАТе, берегите себя и своих близких!

Камиль Кунгуров, актёр театра «Красный факел»

День рождения: 12 апреля

— Вообще никак отмечать не буду. Я очень суеверный, а 40-летие не отмечают! Скромно отмечу 14600 день своей жизни. Короновирус сильно ударил по моим планам в жизни. Отмена спектаклей в театре — это ужас! Моя жизнь тут же остановилась... И это без шуток. Плюс к этому, очень изменились планы на отпуск. В отличии от многих наших сограждан, я очень серьезно отношусь к этой опасности и молю бога, чтобы вспышка вируса поскорей сошла на нет.

Анастасия, читательница НГС

День рождения: 3 апреля

— Я хотела сходить в какое нибудь заведение, но... Так как я человек адекватный, то куплю торт своим детям, себе винишка, сделаю вкусный ужин и проведу вечер с семьёй. Это заменит мне вечеринку с друзьями в заведении. Всё, что бог не делает, всё к лучшему! Отмечу 35-летие с огоньком в следующем году.

Хорошо, что службы доставки работают и могут быстро привезти вполне себе праздничный ужин. Например, роллы

Хорошо, что службы доставки работают и могут быстро привезти вполне себе праздничный ужин. Например, роллы

Юлия, читательница НГС

День рождения: 29 марта

У нас с мужем были билеты в Прагу, но когда мы поняли, что Европу закроют для туристов, то сдали их. После этого решили полететь к родителями в Москву. Спустя время и эту идею оставили, так как число заболевших в столице увеличивается каждый день. Неделю назад рассматривали варианат загородного отеля/гостиницы со спа и вечерним походом в ресторан. В итоге заказали еду домой и сидели вдвоём дома, потому что многие друзья исправно соблюдали карантин после возвращения из отпусков и не могли присоединиться к нам. Вот такой вот день рождения...

Также мы попросили рассказать, как они отметят (или отметили недавно) свои дни рождения наших подписчиков в Instagram. И вот что они рассказали.

— У меня день рождения 1 апреля. Всё псу под хвост! Придётся остаться дома и никуда не ходить. С коллегами даже чай с тортиками не покушать, потому что закрыли нашу конторку. Вот такой вот облом, — грустит Ольга.

— От празднования отказались, так как обстоятельства не позволяют праздновать такие мероприятия в связи с такой обстановкой, мы не хотим подвергать себя и своих близких такому риску, — говорит Марина, чей день рождения приходится на 6 апреля.

— 30-летний юбилей планировала отпраздновать громко и долго, по факту, наверное, закажу острые крылья kfs через Яндекс-еду (они же еще работают?). Вот и всё веселье, — рассказывает Яна, родившаяся в апреле.

Дома тоже можно устроить отличный праздник. Получится не хуже, чем в каком-нибудь заведении!

Дома тоже можно устроить отличный праздник. Получится не хуже, чем в каком-нибудь заведении!

— Праздновала одна дома с 4 детьми. Попросила никого не приезжать, — признается сознательная Анастасия, отметившая день рождения 29 марта.

Встречать свой день рождения я буду, но, увы, совсем одна. Впрочем, это не повод сдаваться и впадать в какую-то депрессию. Всё, что ни делается, делается к лучшему, здоровее будем, — говорит другая наша читательница.

А как добавить праздника в день рождения на карантине?

— В данной ситуации ограничиваться поеданием торта в одиночку — это преступление, — говорит Маргарита Кочубиевская, организатор мероприятий. — В условиях самоизоляции есть время продумать меню и приготовить необычные блюда! Домашний тортик, созданный своими руками, станет бриллиантом вашего стола. Процесс можно выложить в Инстаграм и поделиться рецептом. Наряды могут быть как классически праздничными, так и стилизованными под определенную тематику. Со своими домашними вы можете устроить и тематическую вечеринку. Вариантов много: гавайская, пиратская, пижамная, с акцентом на цвет, голливудская (а почему бы и да?)! Как вариант, можно скачать приложения, например, Крокодил: объяснять и показывать слова — вот вам и развлекательная программа. А ещё обязательно включить любимую музыку!

Маргарита также предложила варианты сюрпризов, которые можно устроить для именинника:

  • Собрать видео поздравления от всех друзей и близких и смонтировать клип.
  • Организовать видеоконференцию с тостами и поздравлениями.
  • Квест для именинника с нахождением подарков от друзей (организовывает человек, который живет с именинником).
  • Подарок можно выбрать вместе с именинником в любом интернет-магазине — я уже практиковала такое на 8 марта — было забавно!

Вы как-то необычно отметили день рождения на карантине? Или вопреки сложившимся обстоятельствам все-таки решили провести торжество или сыграть свадьбу? Расскажите нам об этом! Напишите дежурному журналисту в WhatsApp на номер 8-982-781-74-07.

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коронавирус в Новосибирскедень рождения
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